États-Unis : 31 ouvriers piégés dans l'effondrement d'un tunnel ont été secourus

Trente et un ouvriers, qui étaient coincés suite à l'effondrement d'un tunnel mercredi soir 9 juillet dans la zone de Wilmington à Los Angeles, ont été secourus, a déclaré le service des pompiers de Los Angeles.

Les ouvriers, tous supposés travailler sur le chantier du tunnel, ont été retrouvés vivants et sans blessures visibles, a précisé le service des pompiers, ajoutant qu'aucune personne n'était plus portée disparue. L'incident s'est produit vers 20h00 heure locale (03h00 GMT jeudi 10 juillet). Le service des pompiers a dépêché des secours d'urgence sur les lieux, y compris toutes ses équipes de recherche et de secours en milieu urbain, pour mener les opérations de sauvetage. Selon le service, l'effondrement s'est produit dans un tunnel industriel en construction, d'un diamètre de 5,5 m, pour la gestion des eaux usées municipales. Le site de l'effondrement était situé à environ 8 à 9,6 km au sud du point d'accès, la seule entrée disponible pour des opérations de sauvetage.

Xinhua/VNA/CVN