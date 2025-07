Indonésie : bilan du naufrage dans le détroit de Bali s'élève à 15 morts

>> Trente personnes secourues après le naufrage d'un navire immatriculé en Indonésie au large de Singapour

>> Naufrage dans le Nord-Ouest de la RDC : au moins 48 morts et plus de 100 disparus

>> Trois morts et 58 disparus après le naufrage d'un ferry au large de Bali

Le bilan du naufrage d'un bateau de passagers dans le détroit de Bali en Indonésie s'élève à 15 morts ce jeudi 10 juillet, tandis que les recherches se poursuivent pour 20 autres personnes toujours portées disparues, a déclaré un responsable local. Deux corps ont été retrouvés ce matin et un autre mercredi soir, portant le nombre total de victimes à 15, a indiqué à Xinhua Novita Nirmala, une responsable du Bureau de recherche et de secours de la province de Java oriental. Un bateau en bois effectuant la liaison entre le port de Ketapang dans la régence de Banyuwangi de la province de Java est, et le port de Gilimanuk dans la régence de Jembrana sur l'île de Bali, a coulé dans la nuit du 2 juillet peu avant minuit.

Xinhua/VNA/CVN