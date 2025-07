Utiliser l'IA pour créer des protéines ciblant les superbactéries

>> Quelque 1,2 million de personnes sont mortes en 2019 d'infections résistantes aux antibiotiques

C'est la première fois qu'une équipe australienne a généré une protéine biologique prête à l'emploi grâce à l'IA. Elle rejoint ainsi des pays comme les États-Unis et la Chine dans la production rapide de milliers de protéines en vue d'un développement de médicaments et d'un diagnostics plus rapides et plus abordables, selon l'Université Monash, basée à Melbourne. L'équipe a développé la Plateforme de conception de protéines par l'IA, utilisant des outils d'IA de pointe, y compris un logiciel récemment développé pour créer rapidement des protéines destinées à des applications pharmaceutiques et diagnostiques, selon un communiqué de l'Université Monash. "Grâce à ces outils, ainsi qu'à ceux que nous développons en interne, nous pouvons concevoir des protéines capables de se lier à un site cible ou à un ligand spécifique, en tant qu'inhibiteurs, agonistes ou antagonistes, ou encore concevoir des enzymes améliorées en activité et stabilité", explique Daniel Fox, auteur principal de l'étude et doctorant à l'université Monash. Publiée dans la revue Nature Communications, l'étude indique que l'IA permet de réduire le temps d'ingénierie des protéines, passant de plusieurs décennies à quelques secondes, et accélère ainsi le développement de traitements contre les infections, les cancers, les morsures de serpent et d'autres pathologies. Cette plateforme australienne s'inspire des travaux pionniers du biochimiste américain et lauréat du prix Nobel David Baker, permettant la création de protéines entièrement nouvelles pour des fonctions précises, selon Rhys Grinter, co-auteur de l'étude à l'université Monash. Cette innovation devrait accélérer la découverte de médicaments, réduire les coûts et apporter de nouvelles réponses face à l'antibiorésistance, selon M. Grinter.

Xinhua/VNA/CVN