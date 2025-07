Le vaisseau cargo chinois Tianzhou-9 sur le site de lancement

La combinaison du vaisseau cargo Tianzhou-9, chargé d'acheminer des fournitures vers la station spatiale chinoise, et d'une fusée Longue Marche-7 a été transportée verticalement samedi 12 juillet sur le site de lancement, selon l'Agence des vols spatiaux habités de Chine.

>> Retour sur Terre à partir du 26 juin pour le vaisseau Starliner de Boeing

>> Deux astronautes d'une mission de Boeing pourraient devoir rentrer avec SpaceX

>> Atterrissage d'un vaisseau Soyouz après un séjour record dans l'ISS

Le lancement du vaisseau cargo aura lieu dans un avenir proche, à un moment opportun, a indiqué l'agence. Actuellement, les installations et équipements du site de lancement de vaisseaux spatiaux de Wenchang, situé dans la province insulaire de Hainan (Sud), sont en bon état, et divers contrôles de fonctionnement et tests conjoints préalables au lancement seront effectués comme prévu, a précisé l'agence.

Xinhua/VNA/CVN