L'Iran annonce que le nombre de morts dus aux attaques israéliennes s'approche de 1.100

>> L'Iran rouvre son espace aérien central et occidental aux vols de transit internationaux

>> L'Iran rouvre son espace aérien aux vols intérieurs, internationaux et de transit

>> Iran : reprise des vols à l'aéroport de Tabriz endommagé lors des frappes israéliennes

Dans un entretien diffusé sur la chaîne publique IRIB TV, il a également indiqué que ce nombre pourrait augmenter encore compte tenu du nombre de personnes gravement blessées et des corps non identifiés. Israël a lancé une série de frappes aériennes majeures le 13 juin ciblant des sites nucléaires et militaires dans tout l'Iran, tuant des responsables militaires de haut rang, des scientifiques nucléaires et des civils, et en blessant beaucoup d'autres, ont précisé les autorités iraniennes. L'Iran a riposté en lançant plusieurs vagues d'attaques de missiles et de drones contre le territoire israélien, causant des victimes et des dégâts. Un cessez-le-feu a été conclu le 24 juin entre les deux pays, mettant fin à 12 jours de combats.

Xinhua/VNA/CVN