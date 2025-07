Iran : reprise des vols à l'aéroport de Tabriz endommagé lors des frappes israéliennes

L'aéroport international Shahid Madani de Tabriz, qui avait été partiellement endommagé pendant le conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran, a repris ses opérations, a annoncé samedi dans un communiqué l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO).

Selon le communiqué, l'aéroport international Shahid Madani de Tabriz, situé dans la province d'Azerbaïdjan oriental, est l'une des "principales artères aériennes" dans le Nord-Ouest de l'Iran. La CAO a délivré le permis de reprise des opérations de l'aéroport après l'achèvement des inspections sur place des pistes endommagées, des évaluations des conditions techniques, opérationnelles et de sécurité, la préparation des infrastructures, ainsi que la suppression des restrictions de vol dans l'espace aérien iranien. Les équipements d'infrastructure et d'aviation de l'aéroport ont subi de graves dommages, a ajouté le communiqué, notant que le premier vol, à destination de la ville turque d'Istanbul, est parti samedi 5 juillet avec succès de l'aéroport. L'Iran a fermé son espace aérien le 13 juin à la suite de frappes aériennes israéliennes sur Téhéran et dans d'autres régions. Après un conflit aérien de 12 jours, les deux pays ont conclu un cessez-le-feu le 24 juin.

Xinhua/VNA/CVN