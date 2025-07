Indonésie

Le bilan des victimes du naufrage d'un navire à passagers dans le détroit de Bali s'éléve à dix morts

>> L'Indonésie aspire à devenir le leader de l'économie numérique de l'ASEAN

>> Trois morts et 58 disparus après le naufrage d'un ferry au large de Bali

>> Indonésie : nouvelle forte éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki

"Le nombre de victimes a atteint dix aujourd'hui. Trente passagers ont été sauvés et 25 autres sont encore portés disparus", a déclaré I Nyoman Sidakarya, chef du bureau de recherche et de secours de Bali. Il a précisé que les efforts de recherche et de sauvetage mardi 8 juillet incluraient des opérations sous-marines avec plusieurs plongeurs et navires équipés de technologies de détection sous-marine. "Les recherches en surface se poursuivent, utilisant des navires et des canots pneumatiques rigides", a-t-il ajouté. "Des recherches aériennes sont également menées." Novita Nirmala, une haute responsable du bureau de recherche et de secours de la province de Java oriental, a indiqué que deux des dix victimes avaient été repêchées ce matin. Cependant, l'identité de ces deux victimes n'a pas encore été confirmée, a-t-elle précisé.

Xinhua/VNA/CVN