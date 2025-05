Le Canada touché par les premiers grands incendies de la saison

La saison des feux a débuté au Canada et plus de 1.000 personnes ont été évacuées dans le centre du pays où des dizaines de feux de forêt font rage mercredi 14 mai, les autorités redoutant un été difficile dans plusieurs régions.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À l'échelle du pays, l'un des plus vastes du monde, 92 incendies sont actuellement actifs et plus de 260.000 hectares ont déjà brûlé cette année. Dans la partie centrale et occidentale du pays, les conditions sont anormalement chaudes, sèches et venteuses, selon les autorités, ce qui favorise les départs et propagations d'incendies.

Plusieurs ordres d'évacuation ont été émis ces derniers jours et 1.000 habitants du hameau de Lac-du-Bonnet, dans la province du Manitoba, ont dû être déplacés en urgence ces dernières heures. "La journée a été très difficile", a indiqué mercredi 14 mai Loren Schinkel, maire de ce village situé à une centaine de kilomètres au nord de Winnipeg (Centre).

Les flammes ont "très rapidement" pris de l'ampleur à cause des vents violents et plusieurs habitations ont été détruites, a-t-il précisé. Quelque 24 feux de forêt sont actifs dans la province et cinq d'entre eux sont considérés comme hors de contrôle mercredi 14 mai, dont un situé à la frontière avec l'Ontario et qui s'étend sur plus de 100.000 hectares.

La situation est "très difficile", a indiqué Kristin Hayward du service des incendies de forêt du Manitoba, en conférence de presse. "Il fait très chaud, les conditions sont sèches et nous avons eu des journées très venteuses", a-t-elle détaillé.

Des dizaines de feux de forêt sont également actifs dans les provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan. Selon les prévisions des autorités du Canada, la saison des feux de forêt pourrait être "au-dessus de la normale" dans le Centre et l'Ouest du Canada en juin et juillet, et "bien au-dessus de la moyenne" en août, notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui continue à sévir dans plusieurs endroits.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes et le pays a connu en 2023 la pire saison des feux de son histoire.

APS/VNA/CVN