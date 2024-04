Vietnam - Russie

Inauguration d’une statue de Lénine à Nghê An

La province de Nghê An (Centre), terre natale du Président Hô Chi Minh, a reçu mardi 16 avril une statue de Vladimir Ilitch Lénine (V.I. Lénine), un cadeau des autorités et des habitants de l’oblast d'Oulianovsk, en Russie.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de réception et d’installation de la statue a eu lieu à l'occasion du 154e anniversaire de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine (22 avril 1870).

La statue en cuivre, qui pèse 4,5 tonnes et fait 3,6 m de haut, se dresse sur une superficie de plus de 1.000 m² à l'intersection de l'avenue V.I. Lénine et de la rue Nguyên Phong Sac, dans la ville de Vinh, province de Nghê An.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial Bui Dinh Long a émis son espoir que de telles activités diplomatiques culturelles aideraient les deux localités à intensifier leur coopération dans divers domaines, dont l'investissement, le commerce, les soins de santé, l'éducation-formation, le tourisme, etc.

En 2017, Nghê An et Oulianovsk avaient inauguré une statue du Président Hô Chi Minh dans la localité russe qui est terre natale de Vladimir Ilitch Lénine.

VNA/CVN