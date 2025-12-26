Le Vietnam lance son système national de traçabilité des produits agricoles

Le Vietnam a officiellement lancé, le 26 décembre à Hanoï, son Système national de traçabilité des produits agricoles, une initiative majeure visant à accélérer la transformation numérique du secteur agricole et à renforcer la valeur ajoutée des produits vietnamiens sur les marchés intérieur et international.

Photo : CTV/CVN

Prenant la parole, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a souligné que ce système faisait partie du processus de numérisation de l’agriculture vietnamienne, d'amélioration de la qualité des produits agricoles vietnamiens et de consolidation de la confiance des consommateurs nationaux et étrangers.

Le ministre a indiqué que compte tenu des exigences obligatoires imposées aux produits agricoles pour garantir leur qualité, leur sécurité et leur transparence, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement espère que la traçabilité sera mise en œuvre non seulement pour le durian, mais aussi pour d'autres produits agricoles dès que possible.

Photo : VNA/CVN

Le système repose sur trois composantes principales : une plateforme de traçabilité destinée aux consommateurs, et aux agriculteurs et aux entreprises ; une interface dédiée aux fournisseurs de solutions techniques chargés de la mise à jour des données d’origine des produits ; et un système permettant aux organes gestionnaires de surveiller et de tracer les produits.

À travers ce dispositif, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement poursuit trois objectifs stratégiques. Il s’agit, premièrement, de mettre en œuvre efficacement le projet pilote de traçabilité du durian, afin de créer une base solide pour une extension à d’autres produits, notamment alimentaires ; deuxièmement, de renforcer la prise de conscience des consommateurs, la responsabilité des organes gestionnaires et des entreprises dans la garantie de la qualité et de la sécurité des produits portant les labels officiels du ministère ; troisièmement, de promouvoir l’application des sciences et des technologies, notamment la traçabilité en temps réel, tout en diffusant les politiques actualisées du Parti et de l’État relatives à la traçabilité des produits.

Photo : VNA/CVN

Dans l’immédiat, cinq entreprises sélectionnées participeront à une phase de test approfondie couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la commercialisation. Des étiquettes électroniques d’authentification seront délivrées et apposées sur les lots de durian répondant aux critères requis. La phase pilote se déroulera du 1er janvier au 30 juin 2026.

À l’issue de cette période, les parties concernées procéderont à une évaluation sur la précision des données, la facilité d’utilisation, les coûts et les bénéfices économiques globaux.

Ces résultats serviront de base à l’amélioration des solutions techniques et des procédures opérationnelles, en vue d’une extension à d’autres produits agricoles et d’un déploiement à l’échelle nationale d’ici fin 2026.

VNA/CVN