Le PM appelle Petrovietnam à jouer un rôle moteur dans la croissance nationale

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a assisté, vendredi après-midi 26 décembre à Hanoï, à une conférence consacrée au bilan des activités de 2025 et aux missions pour 2026 du Groupe industriel-énergétique national du Vietnam (Petrovietnam).

Photo : VNA/CVN

La conférence a souligné que l’année 2025, marquant le 50ᵉ anniversaire de la création et du développement de Petrovietnam, était également la première année où le groupe portait officiellement sa nouvelle dénomination. Désormais intitulé « Groupe industriel-énergétique national du Vietnam », Petrovietnam ne se limite plus au seul secteur pétrolier et gazier, mais affirme son rôle de pilier dans les domaines de l’industrie et de l’énergie, ainsi que dans l’économie, la sécurité et les relations extérieures.

En 2025, parallèlement aux activités d’exploration et d’exploitation, Petrovietnam a enregistré des avancées notables dans le déploiement de moteurs de croissance traditionnels et nouveaux, notamment dans les secteurs du gaz, de l’électricité, des services techniques pétroliers et de l’industrie de transformation.

Les résultats de 2025 sont remarquables : le total des actifs du groupe a atteint près de 1.200.000 milliards de dôngs (46,05 milliards de dollars) ; le chiffre d’affaires total a établi un nouveau record pour la quatrième année consécutive, dépassant 1 100 000 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 9 à 10 % du PIB national ; la contribution au budget de l’État s’est élevée à près de 166 000 milliards de dôngs. Petrovietnam s’est classé au 2e rang et figure pour la 17e année consécutive dans le top 3 du classement des 500 plus grandes entreprises du Vietnam en 2025 (VNR500).

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les réalisations globales du pays comportaient une contribution importante du Groupe industriel-énergétique national du Vietnam. Il a salué ses efforts exceptionnels, son action déterminée, son esprit constant d’innovation et de créativité, ayant permis d’obtenir des résultats majeurs et complets dans tous les domaines.

Reconnaissant et saluant les efforts et les résultats très positifs obtenus par le groupe en 2025 ainsi que sur la période 2021-2025, le Premier ministre a estimé que ces succès revêtaient une importance particulière, affirmant la mission pionnière et motrice du groupe dans la garantie de la sécurité énergétique nationale, le développement durable, la contribution au budget de l’État et la protection de la souveraineté maritime et insulaire.

Il a souligné que l’année 2026 revêtait une signification particulière, tout en demandant au groupe de se concentrer sur la mise en œuvre de "six axes pionniers" : pionnier dans le perfectionnement des institutions et l’élaboration de mécanismes et de politiques ; pionnier dans l’application des sciences et technologies, la transformation numérique et la transition verte ; pionnier dans le déploiement coordonné de solutions de modernisation et d’intelligence de la gouvernance ; pionnier dans l’intégration internationale ; pionnier dans le renouvellement de la pensée, des méthodes et des pratiques, en osant affronter les difficultés et les défis ; et pionnier dans la pratique de l’économie et la prévention du gaspillage.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le chef du gouvernement a remis la décision nommant Le Ngoc Sơn, directeur général de Petrovietnam, au poste de président du Conseil des membres de Petrovietnam, en remplacement Lê Manh Hùng, récemment affecté au ministère de l’Industrie et du Commerce en qualité de ministre par intérim.

VNA/CVN