Vietnam, une destination émergente et stratégique pour les investisseurs mondiaux

Dans un contexte mondial instable, marqué par des tensions économiques et géopolitiques, les flux de capitaux se réorientent vers des lieux offrant à la fois sécurité, stabilité et qualité de vie. Le Vietnam émerge ainsi comme un point de convergence des investissements internationaux, grâce à une combinaison d’atouts naturels, économiques et sociopolitiques.

>> Les IDE en hausse de 32,6% au premier semestre

>> Les capitaux étrangers continuent d’affluer vers le Vietnam

>> Des investisseurs étrangers réaffirment leur engagement à long terme au Vietnam

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

À l’heure où les multinationales et les grandes fortunes redéfinissent leurs priorités, le Vietnam offre une réponse pertinente aux exigences actuelles : localisation stratégique en Asie du Sud-Est, croissance économique soutenue, amélioration des infrastructures et du cadre de vie, ainsi qu’un riche patrimoine culturel.

Les tendances du "nearshoring" et de l’"onshoring", qui visent à rapprocher la production des marchés de consommation, favorisent des pays comme le Vietnam, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des centres de données. Ces industries recherchent des territoires disposant de main-d'œuvre qualifiée, d’une énergie stable, d’un écosystème industriel intégré et d’une bonne qualité de vie. Le Vietnam commence à cocher toutes ces cases.

Les modèles de développement en cluster (regroupement géographique entre gouvernement, universités et entreprises) sont particulièrement recherchés. Des régions comme la Silicon Valley ou la Greater Bay Area en Chine en sont des exemples emblématiques. Le Vietnam, en s’inspirant de ces expériences, pourrait bâtir ses propres pôles d’innovation.

Une attractivité croissante au regard des critères modernes

Les critères de sélection des investisseurs ne sont plus uniquement économiques ou fiscaux. Les facteurs dits "doux" - santé, éducation, culture, gastronomie, communauté internationale - sont devenus essentiels. Le dernier indice Savills Dynamic Wealth Indices a mis en lumière cette tendance : les villes qui allient attractivité économique et qualité de vie deviennent les nouvelles favorites des investisseurs.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Paul Tostevin, directeur des études mondiales chez Savills, souligne que l’identité locale, la sécurité et le niveau de vie sont désormais des critères déterminants dans le choix d’une destination d’investissement ou de résidence pour les grandes fortunes.

Un afflux constant d’investissements étrangers

Malgré les turbulences mondiales, les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam poursuivent leur croissance. Le pays a attiré 21,52 milliards de dollars d’IDE au cours du premier semestre 2025, un record sur les cinq dernières années. L’industrie manufacturière reste le pilier (près de 58% des IDE), suivie par l’immobilier (26,5%) et d’autres secteurs diversifiés.

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le Vietnam conjugue des atouts rares : un emplacement géographique central, une culture riche, une gastronomie variée et un fort potentiel d’investissement immobilier encore largement inexploité.

Des destinations comme Dà Nang ou Hôi An séduisent avec leurs projets immobiliers de luxe, resorts internationaux, parcours de golf haut de gamme et climat agréable. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, quant à elles, voient fleurir des projets immobiliers de standing, des infrastructures modernes et une connectivité régionale renforcée.

La montée en puissance de résidences de marque comme Nobu Residences ou Hoiana Complex redéfinit le paysage du luxe immobilier vietnamien. Le pays se positionne ainsi comme un nouvel eldorado pour les ultra-riches, en quête d’un cadre de vie stable et agréable.

Repenser la stratégie d’investissement immobilier

Toutefois, le marché immobilier entre dans une nouvelle phase, plus exigeante. Les anciens modèles d’investissement passif, fondés sur la spéculation et l’effet de levier, perdent en efficacité. La hausse des taux d’intérêt, la faible rentabilité à court terme et les incertitudes réglementaires appellent à une révision stratégique.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Le rapport Impact 2025 de Savills recommande aux investisseurs de privilégier des stratégies actives, axées sur la génération de flux de trésorerie, la gestion opérationnelle des actifs et une vision à long terme. Il s’agit de miser sur des projets viables, bien localisés, en phase avec les évolutions légales et les besoins sociaux.

Réformes juridiques et infrastructures : des catalyseurs essentiels

Le gouvernement vietnamien a engagé des réformes structurelles, avec la mise en œuvre en 2024 de nouvelles lois sur le foncier, le logement et les affaires immobilières. Ces réformes visent à simplifier les procédures, accroître la transparence et faciliter l’accès au foncier.

Parallèlement, les investissements dans les infrastructures s’intensifient : autoroutes, aéroports (comme Long Thành), périphériques urbains… Ces projets visent à renforcer la connectivité régionale et à favoriser le développement de pôles urbains secondaires.

Neil MacGregor, directeur exécutif de Savills Vietnam, affirme que l’approbation des plans d’urbanisme favorisera le lancement de projets et rassurera les investisseurs. L’accès facilité aux terrains via les enchères et la simplification des procédures de libération foncière devraient accroître les flux d’investissement.

Les zones périurbaines, bénéficiant de meilleures infrastructures et d’un immobilier plus abordable, gagneront en attractivité. Quant aux centres-villes, les projets de résidences de luxe avec marque (branded residences), inspirés des modèles de Bangkok ou du Moyen-Orient, devraient séduire une clientèle ultra-fortunée, consolidant la position internationale de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Lê Anh - Câm Sa/CVN