Les États-Unis promeuvent leurs produits agricoles auprès des consommateurs vietnamiens

Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025).

L'événement rassemble 30 unités, dont 15 associations sectorielles américaines et 15 entreprises vietnamiennes, présentant une large gamme de produits agricoles : céréales, fruits, viandes, œufs et produits transformés à partir d'ingrédients importés des États-Unis.

La consule générale par intérim des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Carolee A. Williamson, a souligné que le programme "À la découverte de l’agriculture américaine", organisé pour la première fois au Vietnam, promettait d'offrir des expériences enrichissantes aux consommateurs. Chaque produit américain exporté au Vietnam est une preuve de l'engagement des États-Unis envers des normes de qualité élevées, a ajouté la responsable.

Durant les deux jours de l’événement, les visiteurs peuvent librement visiter et déguster une variété d'aliments et de boissons importés des États-Unis, tels que le bœuf, le poulet, le porc, le fromage, les pommes de terre, ainsi que des fruits frais comme les pommes, les myrtilles et les cerises. Des fruits secs, des haricots, des noix (amandes, noix, pistaches), des conserves et des vins sont également présentés. Les visiteurs ont aussi l'opportunité de découvrir des produits agricoles uniques comme la mode en coton et les produits pour animaux de compagnie.

Dang Thi Dông Phuong, représentante des associations américaines des œufs et de la volaille, de la pomme de terre, du lait et du raisin sec de Californie au Vietnam, a estimé que les consommateurs vietnamiens, dont le revenu augmentait, étaient prêts à dépenser davantage pour des expériences alimentaires de qualité, nutritives et sûres.

Les associations agricoles américaines souhaitent promouvoir leurs produits de haute qualité et frais auprès des consommateurs vietnamiens, espérant que ces activités de connexion culturelle et culinaire stimuleront les échanges commerciaux et contribueront à un partenariat équilibré et durable entre les deux nations.

