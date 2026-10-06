Le président roumain charge Luca Niculescu de former un gouvernement

Le président roumain Nicusor Dan a chargé lundi soir 5 octobre Luca Niculescu, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, de former un gouvernement, selon l'agence de presse nationale roumaine Agerpres.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Dan a annoncé cette nomination après une nouvelle série de consultations au palais de Cotroceni avec les partis et groupes parlementaires.

Luca Niculescu, né en 1971, est secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères depuis 2022.

C'est la quatrième fois cette année que M. Dan désigne un Premier ministre. Il a déjà nommé son conseiller Eugen Tomac, puis Adrian Vestea, président du conseil départemental de Brasov, et Siegfried Muresan, député européen libéral. M. Tomac a démissionné, et le parlement roumain a rejeté les gouvernements proposés par MM. Vestea et Muresan.

Xinhua/VNA/CVN