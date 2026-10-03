Trump s'apprête à nommer Jay Clayton au poste de "monsieur IA" du gouvernement

Le président américain Donald Trump devrait nommer Jay Clayton, directeur du renseignement national, au poste de "monsieur intelligence artificielle (IA)" de la Maison Blanche, a rapporté vendredi 2 octobre la chaîne CBS.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Elle a ajouté que l'administration Trump envisageait de le maintenir à son poste actuel de directeur du renseignement national.

Plusieurs autres médias ont également rapporté vendredi 2 octobre que M. Trump devrait choisir M. Clayton. La Maison Blanche n'a pas officiellement confirmé cette nomination. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré aux médias que "toute annonce concernant le personnel sera faite directement par le président" et que "toute information publiée d'ici là n'est que pure spéculation".

Le 19 septembre, M. Trump a écrit sur le réseau Truth Social qu'il mettait en place une "force dédiée à l'IA" et qu'il annoncerait prochainement la nomination d'un "monsieur IA".

Jay Clayton a été confirmé par le Sénat américain au poste de directeur du renseignement national en juillet. Il avait auparavant occupé les fonctions de procureur fédéral pour le district sud de New York et de président de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Xinhua/VNA/CVN