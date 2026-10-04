Madagascar : le 14 octobre institué comme "Fête nationale de la Liberté"

Le gouvernement malgache a annoncé vendredi 3 octobre l'institution du 14 octobre comme "Fête nationale de la Liberté" afin d'exprimer la gratitude envers les générations successives ayant œuvré pour la liberté et la souveraineté nationale, et d'encourager chacun à prendre ses responsabilités dans la construction de l'avenir du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette décision s'appuie sur le rapprochement de deux dates historiques, à savoir le 14 octobre 1958, qui correspond à la proclamation de la République malgache, et le 14 octobre 2025, qui marque, selon le gouvernement, l'ouverture d'une nouvelle étape dans la vie nationale dans le cadre de la Refondation.

La région de Sofia, dans le nord de Madagascar, a été choisie comme point de départ de la célébration du 14 octobre en tant que "Fête nationale de la Liberté". Cette région abrite plusieurs lieux marquant l'histoire de Philibert Tsiranana, premier président malgache, et accueillera les principales manifestations.

Autrefois royaume indépendant, Madagascar est devenu une colonie française en 1896. Le 14 octobre 1958, la République malgache est proclamée et Madagascar obtient une autonomie interne au sein de la Communauté française. Le 26 juin 1960, Madagascar a été officiellement proclamé indépendant, et cette date devient le jour de l'indépendance du pays.

Xinhua/VNA/CVN