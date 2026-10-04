Le dirigeant de la RPDC supervise un exercice de tir de missile à moyenne portée

Kim Jong Un, le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a supervisé samedi matin 3 octobre un exercice de tir de missile stratégique à moyenne portée, a rapporté dimanche 4 octobre l'agence de presse officielle de la RPDC, l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

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Photo : KCNA/VNA/CVN

Le missile a atteint une cible dans les eaux au large de la côte Est du pays, selon KCNA, ajoutant que cet exercice avait pour but de former les soldats chargés de l'exploitation du système d'armes stratégiques hypersoniques à la manipulation de leur équipement.

"Nous devons contrer les diverses menaces grâce à une puissante force de dissuasion et garantir un environnement sûr pour la construction et les activités de notre État", a déclaré M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, cité par KCNA.

Xinhua/VNA/CVN