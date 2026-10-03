Le G7 va libérer jusqu'à 100 millions de barils de pétrole et de diesel

Les dirigeants du G7 ont annoncé vendredi 2 octobre, dans une déclaration publiée par l'Élysée, une libération coordonnée de 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), afin de stabiliser les marchés énergétiques mondiaux.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'opération débutera immédiatement et s'étalera sur quatre mois. Les membres du G7 et leurs partenaires prévoient notamment de libérer d'importants volumes de diesel au cours des 20 premiers jours.

La déclaration a été publiée à l'issue d'une réunion virtuelle des dirigeants du G7 convoquée le même jour par le président français Emmanuel Macron.

Selon le texte, les pays du G7 coordonneront les calendriers de maintenance de leurs raffineries afin d'éviter des arrêts simultanés de capacités et augmenteront temporairement, lorsque cela sera possible, leur taux d'utilisation. Ils encourageront également les échanges avec les pays disposant d'importantes capacités de raffinage afin d'accroître l'offre mondiale de produits raffinés, en particulier de diesel.

Le G7 a par ailleurs réaffirmé son engagement à ne pas imposer de restrictions aux exportations d'énergie et de produits énergétiques entre ses membres, tout en appelant tous les producteurs à éviter toute interdiction susceptible d'accentuer les tensions sur les marchés.

À l'issue de la réunion, Emmanuel Macron a indiqué que les pays du G7 étaient parvenus à un accord pour agir afin de "faire baisser les marges des raffineurs et les coûts de transport", ajoutant que ces décisions "devraient faire baisser les prix" des carburants.

Xinhua/VNA/CVN