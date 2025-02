Six Américains libérés par le Venezuela après la visite à Caracas de l'émissaire de Trump

Six Américains emprisonnés au Venezuela ont été libérés vendredi 31 janvier et sont repartis aux États-Unis avec l'émissaire de Donald Trump, après son entrevue exceptionnelle avec le président Nicolas Maduro qui a appelé à un "nouveau départ" des relations entre Caracas et Washington.