La Turquie est prête à aider le Mali à vaincre le terrorisme

La Turquie est prête à aider les autorités maliennes à vaincre le terrorisme dans le pays et dans la région du Sahel africain. C'est ce qu'a déclaré la délégation militaire turque, ayant tenu des réunions au ministère de la Défense de la république africaine à Bamako.

Les membres de la délégation conduite par l'ambassadeur d'Ankara, Efe Ceylan, "dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la coopération maliano-turque", ont rencontré le chef d'état-major général des forces armées maliennes, le général Oumar Diarra, a indiqué le département de l'information et des relations publiques des forces armées dans un communiqué.

M. Diarra a souligné "l'excellent niveau de coopération" entre les deux pays. "Malgré de nombreuses difficultés, la Turquie est toujours restée à nos côtés", a-t-il poursuivi, rappelant l'acquisition par l'armée malienne de drones et d'autres équipements militaires turcs. "Cette assistance nous a permis de lancer des frappes précises contre les forces du mal (il s’agit des extrémistes et terroristes sur le territoire malien)", a-t-il déclaré.

L'appui de la Turquie "a permis d'améliorer sensiblement la situation sécuritaire, a souligné M. Diarra. Le Mali aura toujours besoin de l'aide de partenaires sincères comme la Turquie pour renforcer sa supériorité sur les forces terroristes", a-t-il ajouté. Les membres de la délégation turque ont assuré qu'Ankara, "fidèle à ses engagements, sera toujours aux côtés du Mali dans la lutte implacable contre le terrorisme international".

Le conflit armé entre les autorités maliennes et les groupes extrémistes et séparatistes a débuté en 2012. Depuis lors, le pays traverse une crise, principalement dans les domaines de la sécurité et du développement socio-économique.

