Le PM vietnamien rend visite à l'ancien PM koweïtien

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré, le 17 novembre au soir (heure locale), l'ancien PM koweïtien, Cheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, à sa résidence privée. Ce dernier a joué un rôle déterminant dans le développement des relations Vietnam - Koweït au cours des dernières décennies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est dit ravi de revoir l'ancien Premier ministre Cheikh Nasser, grand ami du Vietnam, et a salué son soutien indéfectible et son amitié envers le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a évoqué avec émotion la visite historique de l'ancien Premier ministre Cheikh Nasser au Vietnam en mai 2007, qui a marqué un tournant décisif dans les relations Vietnam - Koweït, notamment avec le projet de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Nghi Son.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam n'oubliera jamais le rôle pionnier et le dévouement de l'ancien Premier ministre Cheikh Nasser, qui ont permis aux deux pays de devenir des partenaires économiques, d'investissement et de développement de premier plan dans la région.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé l'ancien Premier ministre Cheikh Nasser des remarquables progrès accomplis par le Vietnam ces dernières années.

Il a affirmé qu'avec ses nouvelles capacités et sa nouvelle position, le Vietnam est prêt à être un partenaire fiable et durable dans la stratégie de diversification économique du Koweït, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la chaîne d'approvisionnement, de l'investissement et de la finance.

Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que le partenariat stratégique nouvellement établi continuera de développer, de perpétuer et de promouvoir le précieux héritage posé par l'ancien Premier ministre Cheikh Nasser.

L'ancien Premier ministre Cheikh Nasser s'est dit heureux d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh, un “grand ami” et un “frefre” du Koweït et de son peuple, et a exprimé son admiration pour le Vietnam, “terre de grandes réalisations”, et en particulier pour le Président Hô Chi Minh, qui a consacré sa vie à la cause de la libération nationale.

Félicitant le Vietnam pour ses importants succès récents, l'ancien Premier ministre koweïtien a déclaré que, grâce à sa détermination et à son courage face à l'adversité, le peuple vietnamien avait surmonté toutes les difficultés et tous les défis du XXe siècle et accompli des prouesses au XXIe siècle, devenant ainsi un acteur majeur et influent sur les plans politique et économique en Asie.

L'ancien Premier ministre, Cheikh Nasser, a affirmé que le peuple koweïtien se souviendrait toujours de la position équilibrée du Vietnam et de son soutien à la justice durant les périodes difficiles traversées par le Koweït. Il a également indiqué que les dirigeants koweïtiens avaient proposé des stratégies concrètes et à long terme pour renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment en matière de sécurité alimentaire.

L'ancien Premier ministre, Cheikh Nasser, a réaffirmé son engagement à soutenir et à promouvoir les relations Vietnam - Koweït, quel que soit son rôle, pour le bien des peuples des deux nations et pour la paix, la coopération et le développement de la région.

VNA/CVN