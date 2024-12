Le commerce extérieur du Vietnam atteint un record historique en 2024

Pour la neuvième année consécutive, le pays enregistre un excédent commercial, un élément clé pour la stabilité économique et la croissance future. Ce record sans précédent en 40 ans de Renouveau témoigne de la capacité du Vietnam à s’adapter et à tirer parti des opportunités globales.

Des entreprises résilientes, un gouvernement innovant

Les exportations ont progressé sur presque tous les marchés, en particulier ceux ayant signé des accords de libre-échange (ALE) avec le Vietnam. En 2024, le pays a réussi à s’implanter sur de nouveaux marchés émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à la signature de l’Accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis (CEPA).

La croissance des exportations a concerné les trois grands secteurs – industrie, agriculture et services. Selon Lê Duy Binh, Pdg d’Economica Vietnam, une organisation spécialisée dans le conseil en développement, la recherche économique, l’analyse des politiques et la gestion de projets, ce succès repose sur la résilience des entreprises et les efforts soutenus du gouvernement.

“Ce taux de croissance est nettement supérieur aux périodes précédentes. Cela démontre la capacité d'adaptation et la flexibilité des entreprises, conjuguées au soutien du gouvernement, qui ont permis d'atteindre ces chiffres encourageants. Cette activité commerciale a, en retour, soutenu l'économie, notamment la croissance industrielle et la reprise du secteur manufacturier”, explique-t-il.

Point notable : la balance commerciale a enregistré pour la neuvième année consécutive un excédent élevé (près de 25 milliards d'USD), contribuant à renforcer les réserves de change, à stabiliser le taux de change et à consolider les indicateurs macroéconomiques. En agriculture, malgré des défis comme le typhon Yagi, les exportations ont atteint près de 63 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 18%. L’excédent commercial agricole a grimpé à 18,6 milliards d'USD, illustrant la compétitivité accrue du secteur. Pour le Professeur associé Nguyên Thuong Lang, de l'Institut du commerce et de l'économie internationale de l'Université d'Économie nationale, ces performances s’expliquent par plusieurs raisons:

“Cette dynamique d'exportation résulte de nombreux facteurs: l'attraction des investissements étrangers (IDE), la signature d'accords de libre-échange, l'évolution favorable du marché agricole tant en volume qu'en prix, et le succès global de la politique commerciale du Vietnam. De plus, les entreprises vietnamiennes ont joué un rôle majeur dans ce succès. Elles comprennent mieux les marchés et s'adaptent rapidement aux fluctuations et aux exigences des marchés les plus exigeants, tout en surmontant habilement les obstacles commerciaux. Ces résultats laissent présager des perspectives encore plus prometteuses pour 2025”, précise-t-il.

Des perspectives prometteuses pour 2025

Les résultats de 2024 servent de tremplin pour 2025 et les années suivantes. Dans un contexte de reprise économique mondiale marqué par des risques et des ruptures des chaînes d'approvisionnement, le Vietnam poursuit ses réformes administratives, améliore l'environnement des affaires et renforce l'ouverture et la diversification des marchés d'exportation.

“Le ministère de l'Industrie et du Commerce intensifie ses efforts pour soutenir les entreprises exportatrices, en mettant un accent particulier sur le développement des exportations officielles. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural afin de négocier des accords avec les principaux marchés, ouvrant ainsi la voie à une meilleure exportation des produits agricoles et aquatiques vietnamiens. En parallèle, nous accélérons les négociations et la signature des accords de libre-échange, dans le but de créer un cadre juridique solide et d’offrir aux entreprises vietnamiennes un accès privilégié à des marchés stables, avantageux et juridiquement sécurisés”, réaffirme Bùi Huy Son, directeur du département du Plan et des finances relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Pour 2025, le Vietnam vise une croissance du commerce extérieur supérieure à celle de 2024. Avec sa position croissante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, sa production en expansion et son intégration approfondie dans l'économie mondiale, cet objectif semble à portée de main.

