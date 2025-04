UIP-150

Le président de l’Assemblée nationale rencontre un dirigeant parlementaire chinois

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a affirmé que le renforcement et le développement de l’amitié, de la coopération stable et durable avec la Chine sont une préconisation constante, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans la politique extérieure globale du Vietnam.

De son côté, Lobsang Gyaltsen a souligné que le Parti, l’État, l’Assemblée populaire nationale et le peuple chinois attachent toujours de l’importance à leurs relations avec le Vietnam. Il a affirmé que l’APN de Chine est prête à coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale vietnamienne pour contribuer à l’édification d’une amitié fraternelle sino-vietnamienne.

Trân Thanh Mân a proposé que les organes législatifs des deux pays coopèrent étroitement afin de bien préparer les prochaines visites et rencontres de haut niveau, et de mettre en œuvre efficacement l’Accord de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’APN de Chine signé en avril 2024. Il a également appelé à valoriser le rôle des organes parlementaires dans le renforcement de la compréhension mutuelle, l’élargissement des échanges entre les peuples et la coopération entre les localités, tout en promouvant une connectivité plus approfondie entre les deux économies. Il a en outre souhaité que la Chine continue d’ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens.

Lobsang Gyaltsen a promis de transmettre aux dirigeants chinois les propositions du président de l’Assemblée nationale vietnamienne concernant le renforcement de la coopération bilatérale au sein des forums multilatéraux et des mécanismes internationaux, dans l’intérêt des deux peuples et de la communauté internationale, ainsi qu’un meilleur contrôle et un meilleur règlement des questions en mer, la mise en œuvre sérieuse des perceptions communes de haut niveau et de l’"Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine".

Il a également affirmé que la Chine est disposée à importer davantage de produits vietnamiens de haute qualité, et a souhaité que le Vietnam envoie activement des délégations aux foires commerciales chinoises, notamment la Foire ASEAN-Chine.

