Hung Yên renforce sa coopération en matière d'investissement avec les localités chinoises

Durant son séjour, du 24 au 25 mars, la délégation a eu des entretiens importants avec de hauts responsables chinois. Nguyen Huu Nghia a rencontré Liu Jianchao, chef de la Commission de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et a participé à une séance de travail avec des dirigeants du Comité municipal du Parti de Pékin.

Photo : VNA/CVN

Nguyen Huu Nghia a présenté un aperçu détaillé du développement socio-économique de Hung Yen, mettant en lumière les réalisations significatives de la province. Il a souligné la volonté de Hung Yen à collaborer étroitement avec les localités chinoises pour mettre en œuvre les consensus atteints par les hauts dirigeants des deux pays, tels qu'énoncés dans les déclarations conjointes.

En réponse, Liu Jianchao a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération entre les localités chinoises et la province de Hung Yen, notamment en favorisant des échanges commerciaux durables, en augmentant les capacités de production et en approfondissant la collaboration culturelle et éducative. Ces initiatives visent à consolider et à faire progresser continuellement le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux nations.

Lors de la séance de travail avec You Jun, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Pékin, les deux parties ont affirmé leur souhait de coopération dans les domaines comme le développement économique, le commerce et l'investissement.

Hung Yen salue et crée des conditions favorables aux entreprises chinoises, en particulier celles de haute technologie basées à Pékin, pour qu'elles puissent accélérer leurs investissements sur son sol ; échanger des expériences dans des domaines clés tels que l'application des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et les industries de haute technologie ; renforcer la coopération en matière de planification du développement régional, de gestion urbaine, de systèmes de transport, d'économie numérique et d'économie verte.

Pékin a exprimé son souhait d'intensifier la coopération commerciale avec Hung Yen, de promouvoir les échanges entre les peuples et de renforcer les liens culturels et éducatifs, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite, la délégation de Hung Yen a organisé une conférence de promotion des investissements en Chine, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, et de représentants de nombreuses entreprises chinoises.

VNA/CVN