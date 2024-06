Les produits de la mer norvégiens renforcent leur visibilité sur le marché vietnamien

Grâce à leur qualité exceptionnelle, les fruits de mer norvégiens, notamment le saumon, sont de plus en plus appréciés par les consommateurs étrangers, dont les Vietnamiens.

Selon le Centre des produits de la mer de Norvège (Norwegian Seafood Council, NSC), durant la période 2020-2023, le Vietnam a été le marché d’Asie du Sud-Est avec le taux de croissance le plus élevé en termes de valeur d’importations de fruits de mer en provenance de Norvège. Ce taux était de 113%, soit supérieur à celui de la Thaïlande et quatre fois plus que le taux de croissance moyen de l’ensemble de la région.

Depuis le début de l’année 2024, les fruits de mer norvégiens ont connu une croissance impressionnante sur le marché vietnamien. Entre janvier et mai 2024, la Norvège a exporté 21.328 tonnes de produits de la mer vers le Vietnam, pour 80 millions d'USD, soit une augmentation de 21% en volume et de 28% en valeur en glissement annuel. Les produits ayant le plus contribué à ces chiffres sont le saumon, le maquereau et le crabe royal rouge.

Le Vietnam est devenu un marché prometteur pour les fruits de mer norvégiens. La Norvège, quant à elle, considère le Vietnam comme un partenaire stratégique dans le maintien et l’expansion de ses exportations de produits de la mer.

Afin d’introduire les produits de la mer norvégiens sous la marque "Seafood from Norway" auprès des consommateurs vietnamiens, le NSC a signé le 4 juin un accord de coopération avec WinCommerce, un géant de vente au détail au Vietnam. En vertu de cet accord, tous les produits de la mer importés de Norvège et vendus dans la chaîne de supermarchés WinMart au Vietnam sont autorisés à porter le label d’origine "Seafood from Norway".

Lancée et protégée par le NSC relevant du ministère norvégien du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche, la marque "Seafood from Norway" fait la promotion des produits de la mer norvégiens sur les marchés internationaux. Cette marque est la garantie d’une origine norvégienne pour les clients.

Ledit accord permet également de renforcer la distribution des fruits de mer norvégiens au sein de la chaîne de supermarchés WinMart, garantissant ainsi aux consommateurs vietnamiens un meilleur accès à des fruits de mer de haute qualité et d’origine claire.

Le 5 juin, au restaurant iSushi Vu Pham Hàm (dans l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï), le NSC a coopéré avec le groupe vietnamien Golden Gate pour organiser la 2e édition de la Fête des produits de la mer norvégiens.

L’événement a été honoré de la présence de l’ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, et du directeur chargé de l’Asie du Sud-Est du NSC, Asbjorn Warvik Rortveit.

La fête a marqué une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la Norvège et le Vietnam, notamment dans le commerce des produits de la mer. Le potentiel de coopération bilatérale est important, car les deux pays sont parmi les plus grands exportateurs de produits de la mer au monde.

Le Dr Asbjorn Warvik Rortveit, directeur chargé de l’Asie du Sud-Est du NSC, a déclaré : "Nous voulons d’une part promouvoir les produits de la mer norvégiens au Vietnam et d’autre part renforcer la coopération entre les deux pays. Comme le Vietnam est un marché à fort potentiel dans les années à venir, le Conseil norvégien des produits de la mer souhaite coopérer étroitement avec les partenaires vietnamiens comme Golden Gate et Winmart".

Le NSC s’engage à promouvoir une coopération approfondie avec les entreprises vietnamiennes, afin de renforcer la sensibilisation et la consommation de fruits de mer norvégiens durables et de haute qualité auprès des Vietnamiens, a affirmé Asbjorn Warvik Rortveit.

À cette occasion, le NSC a inauguré "l’Académie de saumon", une initiative visant à améliorer la compréhension et les compétences de transformation du saumon norvégien chez les experts culinaires, les chefs professionnels et les personnes travaillant dans la filière des fruits de mer du Vietnam.

Le programme fournira des connaissances et des informations détaillées sur la qualité exceptionnelle, la durabilité, les recettes de cuisine, ainsi que la façon de transformer et de conserver des saumons norvégiens. Le NSC délivrera des certificats à tous les chefs et experts culinaires participant à "l’Académie de saumon".

