Le Vietnam et Hong Kong (Chine) disposent d’un potentiel de coopération important

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), Lê Duc Hanh, et le directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), John Lee, ont reconnu le vaste potentiel de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de la finance verte, de l’innovation, de la science, de la technologie, de la formation des ressources humaines, etc.