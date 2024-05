La presse cambodgienne salue le succès de la Semaine culturelle vietnamienne

Des médias comme FRESH News ont souligné l'événement annuel d'échange culturel co-organisé par le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le ministre cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona, a déclaré que l'événement servait de pont resserrant l'amitié entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Selon ses rapports, les ministères de la Culture des deux pays et les agences compétentes collaborent pour partager leur expertise en matière de préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Ils se soutiennent également mutuellement dans l'inscription des trésors culturels auprès de l'UNESCO et proposent des formations aux professionnels de la culture.

L'agence de presse nationale AKP s'est concentrée sur la cérémonie d'ouverture de l'événement. Il cite Phoeurng Sackona, exprimant sa gratitude aux artistes, dirigeants et participants des deux pays qui ont contribué au succès de l'événement. Elle a également souligné l'importance d'une collaboration continue dans divers domaines culturels.

ThmeyThmey, un autre média cambodgien, a souligné l'appel de Phoeurng Sackona à renforcer le partage d'expériences dans l'industrie culturelle.

Le Khmer Times a fait état d'une rencontre entre les responsables du ministère de la Culture au cours de la semaine. Le vice-ministre vietnamien Ta Quang Dông a exhorté les deux pays à renforcer la coopération dans les domaines de la culture, des arts et du développement des réseaux de création urbaine.

Ta Quang Dông a proposé des domaines spécifiques de collaboration, notamment le partage d'expertise en matière de préservation du patrimoine culturel, la promotion des échanges culturels, en particulier entre les provinces frontalières et le renforcement des liens culturels et artistiques au sein de l'UNESCO, du cadre de coopération Mékong-Lancang et d'autres initiatives sous-régionales, contribuant ainsi à la prospérité des deux nations et de la région dans son ensemble.

Il a en outre suggéré d'établir des liens plus étroits entre les institutions de formation des deux pays pour faciliter la formation de la main-d'œuvre dans le secteur culturel et encourager les programmes d'échange d'étudiants.

Phoeurng Sackona a exprimé son espoir du soutien continu du Vietnam pour obtenir la reconnaissance par l'UNESCO des sites historiques cambodgiens liés au régime de Pol Pot, notamment le musée du génocide de Tuol Sleng, les champs de la mort de Choeung Ek et la prison M-13.

VNA/CVN