Les élections, une étape clé du processus de réforme au Vietnam, selon un expert cambodgien

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont considérées comme un événement politique majeur, revêtant une grande importance dans le processus de réforme et de développement du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont considérées comme un événement politique majeur, revêtant une grande importance dans le processus de réforme et de développement du Vietnam.

C’est ce qu’a affirmé le Dr Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et chef du groupe consultatif de l’Assemblée nationale du Cambodge, lors d’un entretien accordé aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh à l’approche de ce scrutin.

Selon lui, ces élections législatives et locales constituent une étape importante dans le vaste programme de réformes engagé par le Vietnam. Celles-ci visent notamment à améliorer l’efficacité de la gouvernance publique, à réduire la bureaucratie, à optimiser l’utilisation des ressources et à accélérer les processus de décision. Dans cette perspective, les mesures mises en œuvre par le Vietnam peuvent être considérées comme une forme d’innovation dans la gestion publique, visant à obtenir des résultats plus substantiels grâce à une utilisation plus efficiente des ressources.

Il a souligné que la rationalisation des dépenses budgétaires, le gain de temps dans les procédures administratives et l’amélioration de l’efficacité de l’appareil étatique constituent des facteurs essentiels pour assurer un fonctionnement plus performant du système de gouvernance. Ces efforts prennent une importance particulière dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, complexes et parfois imprévisibles, qui exigent des États une capacité accrue d’adaptation.

Évoquant le rôle du pouvoir législatif, le Dr Chheang Vannarith a rappelé que l’Assemblée nationale occupe une place centrale dans le système politique, avec trois fonctions fondamentales : la fonction législative, la supervision de l’action du pouvoir exécutif et la représentation du peuple. Selon lui, dans de nombreux pays, les parlements jouent un rôle déterminant dans la promotion des réformes administratives, notamment à travers l’élaboration et l’adoption de lois importantes, en particulier les lois budgétaires.

Photo : VNA/CVN

Évaluant les activités de l’Assemblée nationale du Vietnam ces dernières années, l’expert cambodgien a estimé que l’organe législatif vietnamien avait enregistré des avancées notables. Les séances d’interpellation et les réponses aux interpellations ont gagné en qualité, contribuant à renforcer la supervision du pouvoir exécutif et à limiter les abus de pouvoir. Selon lui, en tant qu’organe chargé de suivre et de contrôler l’application des lois, l’Assemblée nationale joue un rôle essentiel pour garantir la transparence et l’efficacité du système de gouvernance.

Au-delà de son rôle dans les réformes internes du Vietnam, le Dr Chheang Vannarith a également salué la coopération étroite entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Cambodge. Il a souligné que le Cambodge considère toujours le Vietnam comme un voisin proche et un partenaire important, tout en mettant en avant les relations de coopération étroites entre les deux institutions législatives.

L’un des symboles concrets de cette amitié est le nouveau bâtiment administratif de l’Assemblée nationale du Cambodge, offert par le Vietnam. Par ailleurs, les dirigeants des deux pays se rencontrent régulièrement en marge des forums multilatéraux, contribuant ainsi à renforcer les liens et la confiance mutuelle.

Selon lui, dans un contexte international marqué par de profondes transformations, la diplomatie parlementaire joue un rôle de plus en plus important pour promouvoir la compréhension mutuelle et renforcer la coopération entre les nations. Les parlements peuvent également soutenir les gouvernements dans l’orientation et le développement des relations bilatérales, grâce à leur rôle de représentation des peuples.

Le Dr Chheang Vannarith a enfin exprimé l’espoir que les futurs députés continueront à assumer pleinement leur rôle de représentants du peuple, en relayant fidèlement les aspirations et les préoccupations des citoyens auprès du gouvernement, y compris celles des habitants des zones frontalières. Selon lui, grâce à cette mission de représentation, l’Assemblée nationale pourra contribuer davantage au renforcement des relations de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, dans l’intérêt des populations et du développement commun.

VNA/CVN