Les élections législatives et locales revêtent une importance particulière

Selon le professeur Zhu Zhenming, de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, les élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 est organisé peu après la clôture du XIVᵉ Congrès national du Parti, ce qui lui confère une importance particulière pour la concrétisation de la résolution adoptée lors du XIV e Congrès du Parti.

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Photo: VNA/CVN

Le Professeur Zhu Zhenming, de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, a affirmé que les élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constituent un événement politique majeur pour le peuple vietnamien.

Ce scrutin est organisé peu après la clôture du XIVᵉ Congrès national du Parti, ce qui lui confère une importance particulière pour la concrétisation de la résolution adoptée lors de ce Congrès.

Pour l'expert chinois, il s'agit d'une étape concrète pour traduire en actes les objectifs et missions fixés. Ce processus ne se limite pas à une simple procédure administrative, mais illustre l'exercice de la souveraineté du peuple vietnamien.

Les députés élus, ayant obtenu la confiance des électeurs, participeront au choix des dirigeants clés du pays, assumant ainsi une responsabilité importante devant la nation.

Zhu Zhenming a également souligné la décision stratégique d'avancer le scrutin de deux mois par rapport au calendrier habituel. Ce choix témoigne de l’esprit de réforme et de la détermination à agir du Comité central du Parti.

Dès après le XIVᵉ Congrès national du Parti, la nouvelle direction collective a fait preuve d’un style de travail dynamique et résolu, marquant un début encourageant dans la mise en œuvre de l’esprit et des objectifs du Congrès, tout en renforçant la confiance de la population.

Ce scrutin intervient dans un contexte où le Vietnam dispose de nouvelles opportunités de développement, tout en faisant face à plusieurs défis. Il constitue ainsi un test de l’efficacité de la direction et de l’orientation assurées par le Parti et l’État.

Ces derniers temps, le Parti et le gouvernement ont mis en œuvre d’importantes réformes, notamment la réorganisation des unités administratives, l’application d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et la rationalisation de l’appareil administratif.

Dans ce contexte, la direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti, la coordination étroite entre les autorités centrales et locales, ainsi que la mobilisation de l’ensemble de la population ont contribué à assurer le déroulement ordonné et efficace du scrutin.

Cela témoigne de la capacité d'organisation et de la flexibilité de l'appareil d'État vietnamien dans la poursuite de l'œuvre de construction et de développement national.

L'expert chinois a noté que ce scrutin bénéficie d'un soutien massif de toutes les couches sociales. Les informations relayées par la presse montrent que les électeurs participent au processus avec un haut esprit de responsabilité citoyenne pour choisir des représentants dignes de leurs aspirations. Une attention particulière est portée aux jeunes électeurs qui votent pour la première fois.

Leur engagement actif témoigne non seulement d'une conscience civique aiguë, mais aussi d'un espoir profond dans l'avenir du pays. Le professeur Zhu Zhenming s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti et grâce à l’unité du peuple, ces élections législatives et locales connaîtront un grand succès.

VNA/CVN