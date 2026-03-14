Parti communiste du Vietnam

Les élections législatives soutiennent les objectifs du PCV, selon un expert chinois

Le Professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Université des études étrangères de Chine, a déclaré que les élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2030 doivent mettre en œuvre les objectifs de développement futurs fixés par le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

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Les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat se déroulent à la suite du succès du XIVe Congrès national du PCV, visant à mettre en œuvre les objectifs de développement futurs fixés par ce congrès.

Photo : Quang Hung/VNA/CVN

Ces objectifs doivent être intégrés aux plans quinquennaux et aux programmes de développement socio-économique à long terme, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin le Professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Université des études étrangères de Chine.

L’expert a souligné que les activités de la XVe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons durant le mandat 2021-2026 ont été menées avec efficacité et succès.

Il a notamment souligné que les sessions régulières des Conseils populaires constituent le principal vecteur de la réalisation de la démocratie socialiste au Vietnam, les citoyens élisant leurs représentants aux instances locales par le vote.

Le Professeur Mi Liang a expliqué que ces représentants transmettent les opinions et les aspirations des électeurs lors des assemblées, ce qui jette les bases de la prise de décision au niveau local et illustre clairement le fonctionnement de la démocratie socialiste. Il a par ailleurs insisté sur le fait que ces activités se caractérisent par leur ouverture, leur transparence et leur efficacité.

Selon l’expert, l’un des facteurs clés expliquant le remarquable succès socio-économique du Vietnam depuis le début du XXIe siècle réside dans l’œuvre de rénovation constante. Cette rénovation, a-t-il ajouté, agit comme un moteur permanent du développement du pays et se manifeste particulièrement dans deux domaines fondamentaux : le système politique et le système économique.

Il a souligné que ces deux aspects sont d’égale importance et que, par conséquent, la décision d’avancer de deux mois la date habituelle des élections législatives et locales constitue une étape significative dans le processus de réforme du système politique vietnamien.

Photo : Thanh Hai/VNA/CVN

Cette décision permettra une transition plus harmonieuse entre les instances législatives actuelles et nouvelles, facilitant ainsi l’exercice de leurs fonctions, a-t-il expliqué.

Les objectifs de développement définis dans la résolution du XIVe Congrès national du PCV, ainsi que les conditions requises pour le nouveau mandat des députés de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires, se reflètent principalement dans quatre domaines : garantir l’activité législative, mettre en œuvre les politiques, assurer une gouvernance efficace et renforcer la responsabilité de la représentativité.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer la législation et les mécanismes de protection institutionnelle qui soutiennent la mise en œuvre des stratégies nationales, notamment en améliorant le système juridique et en favorisant le progrès institutionnel, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons doivent promouvoir la transformation structurelle, améliorer la gouvernance et la responsabilité afin de répondre aux attentes des citoyens, tout en renforçant la responsabilité et la discipline dans la mise en œuvre des politiques, a-t-il poursuivi.

Le XIVe Congrès national du PCV a non seulement fixé des objectifs socio-économiques ambitieux, mais a également appelé les députés de la XVIe législature à assumer de multiples rôles de législateur, de surperviseur, de serviteur et d’initiateur, a-t-il souligné.

Cette approche vise à garantir le développement par l’État de droit, à protéger le bien-être de la population par une bonne gouvernance et à générer un consensus social pour faire progresser la vision du Vietnam : devenir un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il conclu.

VNA/CVN