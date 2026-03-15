Élections législatives et locales

Des responsables du Parti et de l'État et FPV votent à Hanoï

Le matin du 15 mars, dans une atmosphère de ferveur nationale, les responsables du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont rejoint des millions d'électeurs à travers le pays pour élire les députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

>> Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh vote dans le quartier de Tây Hô

>> Le secrétaire général du Parti vote dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du FPV, et la vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Trà, se sont rendues au bureau de vote N°2 du quartier de Xuân Dinh, à Hanoï, pour déposer leurs bulletins de vote.

Dans le quartier de Ba Dinh, le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a assisté à la cérémonie d'ouverture, avant de voter au bureau de vote N°14. Il a été suivi par le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, ainsi que de nombreux responsables, anciens responsables et vétérans.

Dans la matinée du même jour, d'autres responsables ont exercé leur droit de vote dans différents bureaux de votes : Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, dans le quartier de Dai Mô ; Lê Hoài Trung, membre du Politburo, ministre des Affaires étrangères et Lê Thành Long, vice-Premier ministre, dans le quartier de Giang Vo, et Doàn Minh Huân, directeur de l'Académie politique nationale Hô Chi Minh, dans le quartier de Thanh Xuân.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, vice-président du Conseil électoral national, ainsi que le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, ont voté dès 07h00 dans le quartier de Phuc Loi.

Photo : VNA/CVN

Dans le quartier de Ngoc Hà, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Duc Hai et le vice-Premier ministre Mai Van Chinh étaient également présents pour voter.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a voté au bureau de vote N°23 du quartier de Tu Liêm tandis que Nguyên Khac Dinh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, a assisté à la cérémonie d’ouverture et a voté au bureau de vote N°16 de la circonscription électorale N°4, dans le quartier de Câu Giây.

VNA/CVN