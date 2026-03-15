Le jour des élections est une véritable fête nationale, selon la vice-présidente de l’AN

À 10h00 le 15 mars, neuf provinces affichaient un taux de participation supérieur à 50%, dont la province montagneuse de Lào Cai, au nord, qui approchait les 70%, tandis que de nombreuses régions dépassaient les 40%.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’atmosphère festive du jour des élections, les décorations et l’enthousiasme populaire se sont conjugués pour former une véritable fête de la nation, a déclaré Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national.

S’adressant à la presse au siège du Conseil électoral national, Nguyên Thi Thanh a indiqué que les bureaux de vote du pays avaient officiellement ouvert leurs portes à 07h00 le 15 mars. De nombreux bureaux de vote ont ouvert dès 5 heures du matin. Les provinces de Gia Lai et de Tay Ninh comptent parmi celles ayant le plus de bureaux ouverts entre 05h00 et 06h00 dont plus de 1.000 à Gia Lai dès 05h00.

Les cérémonies d’ouverture se sont déroulées avec solennité, dans le respect des règles de sécurité et dans le strict respect du protocole, reflétant ainsi l’esprit d’une "fête de la nation", a-t-elle souligné. Elle a affirmé que les procédures d’ouverture avaient scrupuleusement respecté les directives du Conseil électoral national, depuis l’explication des règles de vote jusqu’à l’inspection des urnes.

Nguyên Thi Thanh a cité les autorités locales qui ont rapporté qu'à 10 heures, neuf provinces affichaient un taux de participation supérieur à 50%, dont la province montagneuse de Lao Cai, au Nord, qui approchait les 70%, tandis que de nombreuses régions dépassaient les 40%.

À l'échelle nationale, la participation moyenne avait atteint 40% vers 10h00, selon les statistiques. Tous les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que les responsables locaux, ont voté dans leurs circonscriptions respectives.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale a confié avoir été profondément émue d'apprendre que Duong Thi Sao, une électrice de 109 ans de la commune de My Thuy, dans la province de Quang Tri, avait participé à la cérémonie d'ouverture des élections et avait voté parmi les premiers élus locaux.

Parmi les jeunes électeurs, Pham Minh Hoàng, de la circonscription n° 12 de la ville de Hai Phong, n'oubliera certainement jamais cette journée. Voter pour la première fois aujourd'hui est un "cadeau d'anniversaire" unique pour ce jeune homme qui fête ses 18 ans. Exercer son devoir civique en cette journée nationale si importante est une étape marquante, selon Nguyên Thi Thanh.

"On a l'impression que tous les éléments - une météo favorable, une situation géographique idéale et une ambiance conviviale - se sont alignés", a-t-elle poursuivi, ajoutant que malgré la pluie tombée dans le Nord du pays le 14 mars après-midi, le temps est magnifique aujourd'hui.

VNA/CVN