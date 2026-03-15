Une ambiance de fête accompagne le vote des minorités ethniques
Ce 15 mars, une vague d'enthousiasme a gagné les zones montagneuses et les foyers de minorités ethniques. Dans un élan de citoyenneté, les électeurs s'y sont rendus en nombre pour exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens dans ambiance vibrante et fraternelle.
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|Des électeurs de la commune montagneuse de Nhi Son, dans la province de Thanh Hoa, se rendent aux urnes.
|Les populations des ethnies des régions montagneuses de Thanh Hoa participent avec enthousiasme aux élections.
|Des électeurs H'mông de la commune de Muong Xen, province de Nghê An, se rendent aux urnes.
|Le patriarche du village Ro Châm Hmin (en tête) et des fidèles catholiques votent au bureau de vote n°5 du village de Vân, commune de Ia Ly, province de Gia Lai.
|Des habitants de la commune frontalière de Khang Chiên, province de Lang Son, se rendent aux urnes.
|Des habitants des villages et hameaux montagneux de la province de Quang Ninh arrivent très tôt au bureau de vote.
|Sur les routes, les électeurs de la commune montagneuse de Luong Minh (Quang Ninh) se dirigent vers le bureau de vote.
|Des membres de l’ethnie Brâu du village de Đăk Mê, commune de Bo Y, province de Quang Ngai, votent.
|Des électeurs de l’ethnie Giáy votent au bureau de vote n°9 de la commune de Bat Xat, province de Lào Cai.
Mai Quynh - CTV/CVN