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Le secrétaire général du Parti vote dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a voté le matin du 15 mars au bureau de vote n° 2 du quartier de Ba Dinh à Hanoï, pour élire les députés de la XVIe Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Le secrétaire général du Parti vote dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï.
#Tô Lâm

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