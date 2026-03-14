L’ambassadeur du Pakistan souligne la confiance du peuple vietnamien avant les élections

L’ambassadeur du Pakistan au Vietnam, Kohdayar Marri, a déclaré que les élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, qui se tiendront le 15 mars prochain, témoignent de la confiance du peuple vietnamien dans l’avenir du pays.

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Photo : Viêt Duc/VNA/CVN

Lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate a noté un climat d’enthousiasme parmi les citoyens à l’approche du scrutin. Contrairement à ce qui se produit souvent dans d’autres pays, où les processus électoraux sont marqués par des tensions ou de l’incertitude, au Vietnam, a-t-il affirmé, règne un climat de stabilité et de sérénité sociale.

Selon l’ambassadeur Kohdayar Marri, cette situation reflète la confiance que le gouvernement a su instaurer auprès de la population, ce qui engendre des attentes positives quant au processus électoral et à l’avenir du pays.

Il a également souligné l’importance de ces élections pour le développement socio-économique du Vietnam dans les années à venir. Après près de deux ans de mission dans le pays, il a déclaré avoir clairement constaté l’orientation stratégique définie par le Parti et l’État vietnamiens, qui, selon lui, place le pays sur la voie d’une croissance durable.

Le diplomate a également estimé que les efforts déployés par le gouvernement ces dernières années ont jeté des bases solides pour de nouvelles étapes de développement.

Dans ce contexte, il a exprimé son intérêt à connaître les initiatives et les orientations que la nouvelle direction mettra en œuvre après les élections.

Il a également rappelé être arrivé au Vietnam à un moment où le pays était en pleine transformation de sa structure administrative, passant d’un modèle d’administration à plusieurs niveaux à un modèle à deux niveaux. Il a observé que ce processus contribue à accélérer les procédures et à renforcer l’interaction entre les institutions gouvernementales, les entreprises et le corps diplomatique.

L’ambassadeur Kohdayar Marri a estimé que la participation de nouvelles figures aux instances élues pourrait faciliter une adaptation plus rapide à ce modèle d’administration à deux niveaux, puisqu’elles seront intégrées dès le départ au nouveau système opérationnel.

Concernant les relations bilatérales, le diplomate a indiqué que les institutions pakistanaises, notamment celles impliquées dans la coopération parlementaire, suivent de près le déroulement du processus électoral au Vietnam.

Il a souligné que le Pakistan continuera de promouvoir une coopération plus étroite entre les deux gouvernements et entre les organes législatifs des deux pays, afin de renforcer les échanges et la coopération bilatéraux.

Le diplomate a conclu en exprimant sa conviction qu’après les élections, les relations entre le Pakistan et le Vietnam continueront de se consolider et de s’élargir, ouvrant de nouvelles perspectives pour une coopération plus approfondie et plus efficace.

VNA/CVN