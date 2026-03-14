Assemblée nationale

Les amis vénézuéliens confiants dans les succès du Vietnam pour la nouvelle législature

Des amis vénézuéliens ont exprimé leur confiance dans la capacité du Vietnam à poursuivre ses réalisations lors de la prochaine législature de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam. À Caracas, le Dr Carolus Wimmer a salué les acquis de l'AN et a estimé que les prochaines élections ouvriront une nouvelle étape de développement et d’intégration internationale pour le pays.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion d’une visite de travail à l’ambassade du Vietnam au Venezuela, à Caracas, le Dr Carolus Wimmer, président de la Maison de l’amitié Venezuela -Vietnam, a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens alors que le pays se prépare aux élections des députés à la XVIe Assemblée nationale (AN) et des membres aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars.

Il a souligné que la préparation sérieuse, responsable et transparente de cet événement politique majeur illustre la force du bloc de grande union nationale et la solidité du système politique vietnamien. Il a également salué les réalisations importantes de l’Assemblée nationale lors du mandat écoulé, notamment dans le perfectionnement du système juridique, la promotion du développement socio-économique et le renforcement du rôle de l’organe législatif dans la vie politique du pays.

Nouvelle législature dynamique



Le responsable vénézuélien s’est déclaré convaincu que grâce au large consensus populaire et à la tradition de solidarité du peuple vietnamien, ces élections ouvriraient un nouveau mandat parlementaire dynamique et efficace, permettant au Vietnam de poursuivre résolument son développement et son intégration internationale.

Lors de cette visite, le Dr Carolus Wimmer a également échangé avec l’ambassadeur du Vietnam Vu Trung My sur les mesures visant à renforcer les échanges entre les deux peuples et à promouvoir les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays.

Carolus Wimmer a affirmé que le peuple vénézuélien nourrit une profonde affection et une grande admiration pour le Vietnam, considéré comme un symbole de détermination dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que de réussite dans l’édification et le développement du pays. Il a assuré que la Maison d’amitié Venezuela - Vietnam continuerait à coopérer étroitement avec l’ambassade du Vietnam pour organiser des activités concrètes visant à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Culture et jeunesse au cœur de la coopération

Vu Trung My s’est félicité des activités dynamiques menées ces dernières années par la Maison de l’amitié, notamment l’organisation de programmes d’échanges culturels et académiques ainsi que d’initiatives de promotion de l’histoire et de la culture vietnamiennes auprès du public vénézuélien.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre la coopération en 2026 à travers l’organisation d’événements commémoratifs, de colloques sur les relations Vietnam - Venezuela et de programmes culturels destinés à promouvoir l’image du Vietnam au Venezuela. Elles ont en outre exprimé leur volonté de développer les échanges entre jeunes et étudiants, ainsi que les programmes de découverte de l’histoire et de la culture vietnamiennes, afin de renforcer les liens entre les jeunes et de consolider durablement l’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN