À 14h15 le 15 mars : plus de 61 millions d’électeurs ont participé au vote

À 14h15 le 15 mars, selon une synthèse rapide des rapports provenant de 34 provinces et villes du pays, plus de 61,76 millions d’électeurs avaient déjà participé au vote pour élire les députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, soit 80,63% du nombre total d’électeurs.

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Cette information a été communiquée par Ta Thi Yên, vice-présidente de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale et vice-cheffe du Bureau permanent du Conseil électoral national, lors d’un échange avec la presse au Centre de presse électoral à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Selon ces données, de nombreuses localités ont enregistré un taux de participation élevé, en particulier dans certaines provinces montagneuses du Nord telles que Lào Cai, Diên Biên, Lai Châu et Tuyên Quang. D’autres localités, dont Hà Tinh, Dà Nang, Lang Son, Nghê An et Thai Nguyên, ont également atteint plus de 90% d’électeurs ayant déjà voté. À noter que 380 communes, quartiers et bureaux de vote à travers le pays ont déjà achevé les opérations de vote avec un taux de participation de 100%, en particulier dans certaines zones relevant des forces armées et dans des régions montagneuses.

Selon Ta Thi Yên, ces chiffres témoignent de l’intérêt et du sens élevé des responsabilités des électeurs à l’égard de leurs droits et devoirs civiques. L’atmosphère de la journée électorale dans l’ensemble du pays se déroule de manière dynamique et animée, illustrant l’exercice du droit de souveraineté du peuple ainsi que l’attention portée par les électeurs au choix de représentants dignes de porter la voix et les aspirations de la population au sein des organes du pouvoir d’État.

Les correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information dans plusieurs localités ont également constaté une atmosphère enthousiaste lors de cette journée électorale. Les électeurs participent au vote avec un esprit de responsabilité et d’enthousiasme, tout en exprimant leur confiance dans les compétences et les qualités des candidats.

Dans la province de Dông Thap, le Comité électoral provincial et les comités électoraux des communes et quartiers ont donné pour instruction aux sous-comités concernés de créer les conditions les plus favorables afin de permettre aux électeurs, notamment ceux rencontrant des difficultés de déplacement ou souffrant de problèmes de santé, d’exercer pleinement leurs droits et devoirs civiques.

Dans la commune de Long Binh, où le territoire administratif s’est élargi après une fusion, les autorités locales ont organisé 22 unités électorales avec 252 bureaux de vote pour servir plus de 22.600 électeurs.

Les organisations de jeunesse, les forces d’autodéfense locales et les responsables des hameaux ont également recensé les électeurs âgés ou à mobilité réduite afin d’apporter des urnes mobiles à leur domicile. Dans la commune de Tân Phu Dông, au bureau de vote n°2 du hameau de Phao Dài, une urne mobile a été apportée au domicile de Nguyên Thi Duoc, 71 ans, souffrant de problèmes articulaires l’empêchant de se rendre au bureau de vote. Grâce à cette initiative, elle a pu exercer son droit de vote et a exprimé son émotion face à l’attention du comité électoral.

Photo : VNA/CVN

Dans l’atmosphère joyeuse de cette grande fête nationale, le lieutenant-général Duong Van Thang, vice-président de la Cour populaire suprême et président de la Cour militaire centrale, a partagé son émotion et sa fierté d’accomplir son droit et son devoir de citoyen. Il a indiqué que ce moment était pour lui d’autant plus particulier qu’il participait au vote en tant qu’électeur tout en étant lui-même candidat aux élections de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature.

Selon lui, le bulletin de vote ne représente pas seulement l’exercice d’un droit démocratique, mais aussi la confiance et l’espoir que les électeurs placent dans ceux qu’ils choisissent pour représenter la volonté et les aspirations du peuple. Il a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature et les Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 continueront de promouvoir leur rôle d’organe représentatif suprême du peuple, tout en améliorant la qualité des activités législatives, de supervision et de décision sur les questions majeures du pays.

Il souhaite également que les députés et les membres des Conseils populaires continuent de faire preuve de courage, d’intelligence et d’un sens élevé des responsabilités, restent proches des électeurs et reflètent fidèlement les aspirations de la population, contribuant ainsi à renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le développement durable du pays.

Par ailleurs, de nombreux étudiants des académies et écoles de la Sécurité publique populaire ont participé avec enthousiasme à cette journée électorale. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit de la première fois qu’ils exercent directement leur droit de vote. L’étudiant Ta Duy Quang, de l’Académie de police populaire, a déclaré ressentir une grande émotion et une fierté particulière lors de ce premier vote, considérant qu’il s’agit non seulement d’un droit mais aussi d’une responsabilité sacrée envers la nation.

Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin conformément aux réglementations, les préparatifs dans les bureaux de vote ont été réalisés avec soin dès le début de la journée. Les bureaux ont été aménagés de manière solennelle et équipés d’urnes, de listes électorales ainsi que de notices biographiques résumées des candidats. La distribution des bulletins, les instructions aux électeurs et le déroulement du vote se sont effectués dans le strict respect des dispositions légales, garantissant aux électeurs les meilleures conditions pour exercer leur droit et leur devoir civiques.

VNA/CVN