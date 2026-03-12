Les électeurs de l’extrême-Sud du Vietnam confiants à l’approche du scrutin

À l’approche des élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, l’atmosphère électorale s’anime dans la province de Cà Mau, située à l’extrême-Sud du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Dans les zones urbaines comme rurales, les rues se parent de drapeaux nationaux, de banderoles et de panneaux d’information rappelant la tenue prochaine du scrutin. Les habitants se renseignent activement sur les candidats, leur parcours ainsi que leurs programmes d’action avant d’exercer leur droit de vote.

De nombreux électeurs expriment l’espoir que les représentants élus posséderont les qualités morales, les compétences et l’engagement nécessaires pour représenter fidèlement la voix et les aspirations de la population. Ils souhaitent notamment que les futurs élus accordent une attention particulière au développement des infrastructures rurales, à l’amélioration des services d’éducation et de santé, ainsi qu’à la promotion de modèles de production efficaces afin d’élever le niveau de vie des habitants.

Parallèlement, les autorités locales ont intensifié les activités de préparation du scrutin. Les campagnes d’information et de sensibilisation sont renforcées afin d’aider les cadres et les citoyens à mieux comprendre l’importance et la signification de cet événement politique majeur. Les bureaux de vote sont décorés avec soin et les conditions matérielles nécessaires à l’organisation du scrutin sont progressivement finalisées.

Selon la Commission électorale provinciale, 23 candidatures aux élections législatives ont été enregistrées pour la 16e législature de l’Assemblée nationale, ainsi que 173 candidatures pour les élections du Conseil populaire provincial. Au niveau communal, 2.935 dossiers de candidature ont été déposés pour les élections des Conseils populaires du mandat 2026-2031.

À ce stade, l’ensemble des préparatifs – qu’il s’agisse des ressources humaines, de la logistique ou des activités de communication – est pratiquement achevé, garantissant le bon déroulement du scrutin.

Dans la commune de Vinh Thanh, seule localité de la province reconnue comme "nouvelle ruralité exemplaire", les électeurs suivent de près les informations relatives aux élections et s’informent sur les programmes d’action des candidats. La commune compte sept circonscriptions électorales, 23 bureaux de vote et plus de 28.000 électeurs appelés à participer au scrutin.

Choisir des représentants dignes de confiance

Les autorités locales indiquent que toutes les étapes préparatoires se déroulent conformément au calendrier prévu, notamment l’établissement des listes électorales, l’impression des bulletins de vote et l’aménagement des bureaux de vote. Des mesures sont également prises pour assurer la sécurité, la prévention des incendies et la disponibilité des services médicaux le jour du scrutin.

Pour de nombreux électeurs, le moment de déposer leur bulletin dans l’urne représente à la fois une fierté et une responsabilité civique. Ils espèrent que les représentants élus resteront proches de la population, maintiendront un dialogue régulier avec les électeurs et relaieront fidèlement leurs préoccupations auprès des autorités compétentes.

Grâce à la mobilisation active des autorités locales et au sens des responsabilités des citoyens, une atmosphère démocratique et enthousiaste se dessine à l’approche du scrutin. Les électeurs de cette province méridionale espèrent ainsi choisir des représentants dignes de confiance, capables de contribuer au développement durable de leur région et du pays.

VNA/CVN