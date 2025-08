EAU - Irak : saluer les voix grandissantes internationales pour la reconnaissance de l'État de Palestine

Les Émirats arabes unis (EAU) et l'Irak ont salué jeudi 31 juillet les récentes annonces faites par plusieurs pays concernant la reconnaissance de l'État de Palestine, qualifiant cette initiative de "mesure importante " et d' "étape historique" vers la justice pour le peuple palestinien.

Dans un communiqué, le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyane a déclaré que la reconnaissance internationale de la Palestine renforcerait les perspectives d'une paix durable et contribuerait à la stabilité régionale à long terme. Le ministre émirati a souligné que le soutien à la cause palestinienne était une responsabilité morale et humanitaire de la communauté internationale, appelant à d'autres actions similaires pour faire progresser le processus de paix. Selon un communiqué du ministère irakien des Affaires étrangères, la reconnaissance internationale accrue de la Palestine représente un soutien au processus visant à rendre justice au peuple palestinien et à ouvrir la voie à la création d'un État palestinien indépendant.

Xinhua/VNA/CVN