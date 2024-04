La lutte contre la pêche illégale va changer l'industrie de la pêche au Vietnam

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue une opportunité de transformation pour l'industrie de la pêche au Vietnam, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan. Il souligne également qu'il faut aborder cette question de manière proactive plutôt que réactive.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), Lê Minh Hoan, a dirigé une délégation lors d'une séance de travail, le 9 avril, avec le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) sur la mise en œuvre de la lutte contre la pêche INN (activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées), en préparation de la visite de la 5e équipe d'inspection de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Binh Dinh, Trân Van Phuc, la lutte contre la pêche INN dans la région a été menée de manière intensive ces derniers temps, mais la saisie de navires de pêche par des pays étrangers se poursuit.

En 2023, quatre navires de pêche avec 28 membres d'équipage ont été arrêtés par des pays étrangers. Ces navires, en provenance d'autres provinces, ne reviennent pas dans la région chaque année (trois navires de Bà Ria - Vung Tàu et un de Tiên Giang) ; trois de ces navires mesurent moins de 15 mètres de longueur (et ne sont donc pas équipés de système de surveillance de croisière, en raison de leur taille)...

Plus récemment, le 14 mars, un navire de pêche avec six membres d'équipage de la province de Binh Dinh a enfreint les eaux territoriales d'un pays étranger et a été arrêté par la Malaisie.

De plus, Binh Dinh rencontre des difficultés dans la gestion des activités des navires dans les zones en dehors de la province, en particulier ceux de moins de 15 mètres. Ces navires ne sont pas tenus d'être équipés d'un système de surveillance de croisière, ce qui rend leur suivi difficile...

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, a déclaré que pour préparer la visite de l'équipe d'inspection de la Commission européenne, les services et agences concernés passent en revue tous les documents. Le Comité populaire provincial a sollicité l'avis du Comité permanent du Comité provincial du Parti sur l'interdiction de la sortie en mer de plus de 100 navires à haut risque de violation.

Opportunités à saisir

Lors de la réunion, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a déclaré que la lutte contre la pêche INN était une opportunité de transformer l'ensemble du secteur de la pêche au Vietnam, et non seulement pour résoudre le problème de la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

"Si nous réussissons à combattre la pêche INN, nous pourrons moderniser notre secteur de la pêche et envisager l'avenir. La lutte contre la pêche INN n'est qu'une étape nécessaire pour protéger nos ressources halieutiques et notre économie maritime, et ce pour le Vietnam, et non pas seulement pour répondre aux exigences de la CE", a souligné le ministre Lê Minh Hoan, tout en rappelant la position du gouvernement.

Selon le ministre Lê Minh Hoan, la pêche INN, qui englobe la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est définie par la loi sur la pêche de 2017.

"L'interdiction de la pêche INN par la CE vise à une gestion approfondie et à garantir l'équité entre les pays et les entreprises lors de l'exportation de produits de la mer vers le marché européen", a précisé le ministre Lê Minh Hoan.

Le ministre a également souligné que le respect de la réglementation sur la pêche INN serait bénéfique en premier lieu pour le Vietnam, en protégeant nos ressources aquatiques, notre environnement marin, notre biodiversité... Cela permettrait également d'assurer l'équité entre les acteurs respectueux de la loi et ceux qui la violent.

"La lutte contre la pêche INN est une opportunité de transformation pour l'industrie vietnamienne des produits de la mer, mais nous devons adopter une approche proactive plutôt que réactive. Sans cette lutte, des milliers de nos navires resteraient bloqués en mer", a-t-il conclu.

Doan Công – Xuân Lôc/CVN