Hanoï stabilise le marché des produits de consommation nécessaires

Le plan vise à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande des marchandises, à contrôler l'inflation, à stabiliser le marché et à garantir la sécurité sociale, répondant ainsi aux besoins des habitants de la capitale en produits essentiels tels que les denrées alimentaires, la viande de bétail et de volaille, les produits de la mer, les aliments transformés et les légumes, notamment pendant la saison des pluies, les jours fériés, la fin de l'année 2025, le Nouvel An lunaire Bính Ngọ (Cheval) 2026 et en cas d'épidémies imprévues.

Les unités participant au programme élaborent activement des promotions pour servir les populations à revenus moyens et faibles. Le plan encourage également l'investissement dans les infrastructures commerciales en zones rurales, ainsi que la coopération entre les entités pour créer des chaînes d'approvisionnement, stabiliser les prix et élargir la gamme de produits stabilisés dans les points de vente.

Développer l’e-commerce

Par ailleurs, le développement des canaux de vente en ligne, des lignes directes et des services de livraison est renforcé afin de répondre rapidement aux besoins des citoyens, en particulier lorsque le marché connaît des fluctuations complexes.

Afin de faciliter la participation des entreprises et des unités, la ville soutient l’accès aux prêts du Fonds d’investissement et de développement de Hanoï ; elle examine également la possibilité de leur participation aux programmes d’encouragement au développement de la coopération et des liens dans la production et la consommation, ainsi que dans la connexion et la promotion commerciale ; elle appuie l’application des programmes avancés de gestion de la qualité selon les normes GMP, SSOP, HACCP, etc.

Les entreprises et unités bénéficient également d’un soutien pour participer au Système de traçabilité des produits agricoles, forestiers, aquatiques et alimentaires de la ville (https://check.hanoi.gov.vn) ; elles sont mises en relation avec des institutions de crédit afin de lever les difficultés liées aux besoins en fonds pour les activités commerciales, les investissements en élevage, le renouvellement technologique, le développement des points de vente, la création de sources d’approvisionnement et la constitution de stocks, garantissant ainsi l’approvisionnement sur le marché.

La ville communiquera régulièrement aux entreprises de distribution, aux supermarchés ainsi qu’aux entreprises de transformation et d’exportation réputées la liste détaillée des produits agricoles de Hanoï afin que les parties puissent étudier et signer des contrats de consommation à long terme.

La ville facilitera la délivrance des autorisations pour les véhicules transportant des marchandises essentielles, afin d’équilibrer l’offre et la demande, et de permettre le transport des marchandises vers le réseau de distribution lorsqu’ils circulent dans le centre-ville et sur les axes routiers où la circulation est restreinte aux heures de pointe.

Les services et départements compétents renforceront les contrôles, détecteront et sanctionneront de manière stricte et rapide les cas de spéculation, de thésaurisation, d’augmentation excessive des prix, de diffusion de fausses informations sur le marché, les prix des biens et services, ainsi que les infractions liées aux contrefaçons, à la contrebande et à la fraude commerciale.

La Direction de la gestion du marché élaborera un plan d’inspection et de contrôle du marché afin d’assurer le respect des dispositions de l’ordonnance sur la gestion du marché et des autres textes législatifs connexes.

