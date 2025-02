Escroquerie

Les Singapouriens subissent un record de 822 millions de dollars de pertes

Au moins 1,1 milliard de SDG (822 millions de dollars américains) ont été perdus à cause d'escroqueries en 2024, les escroqueries liées aux cryptomonnaies représentant près de 25 % du total, a rapporté la police de Singapour (SPF) le 25 février.

Les escroqueries liées au commerce électronique ont été le principal type d'escroquerie signalé par la police, suivies des escroqueries à l'emploi, des escroqueries par phishing, des escroqueries à l'investissement et des escroqueries par faux appel d'amis.

Les pertes liées aux cryptomonnaies ont représenté un pourcentage plus élevé de pertes dues aux escroqueries l'année dernière, représentant environ 24,3% du total des pertes dues aux escroqueries. Parallèlement, la fraude via les transactions de commerce électronique était le type le plus courant avec 11.665 cas, entraînant des pertes de 17,5 millions de SDG.

Le nombre total de cas d’escroquerie a également augmenté de 10,6% pour atteindre 51.501 cas en 2024, selon le rapport du SPF.

Les statistiques ont montré que même si les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentaient que 8,4% du total des victimes, elles enregistraient la perte moyenne la plus élevée de toutes les tranches d’âge.

Le SPF a noté que son commandement anti-escroquerie, créé en mars 2022, a réussi à récupérer plus de 182 millions de dollars américains de pertes dues aux escroqueries en 2024.

Pour lutter contre la fraude croissante, le parlement de la nation d’Asie du Sud-Est a adopté en janvier la loi sur la protection contre les escroqueries, qui confère à la police le pouvoir d’émettre une ordonnance de restriction aux banques pour restreindre les transactions bancaires d’une personne s’il y a des raisons de croire que la personne est susceptible d’effectuer des transferts d’argent à un escroc.

