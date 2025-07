Le PM appelle le japonais Marubeni Corporation à investir davantage au VN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 14 juillet à Hanoï à la société japonaise Marubeni Corporation d’étendre ses activités au Vietnam, notamment dans le secteur de l’énergie, notamment dans les centrales à gaz et l’éolien offshore.

>> Saigontourist s’engage pour une coopération Vietnam - Japon renforcée

>> Renforcement de la coopération touristique Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

L’objectif est de soutenir la croissance économique du Vietnam, de renforcer son infrastructure d’intelligence artificielle et de big data, et de faciliter les exportations d’électricité vers les autres pays de l’ASEAN, a déclaré le chef du gouvernement à Masayuki Omoto, Pdg de Marubeni Corporation.

Le dirigeant vietnamien s’est engagé à soutenir pleinement les investisseurs étrangers, notamment japonais, souhaitant opérer au Vietnam, soulignant son engagement en faveur d’une "harmonisation des intérêts et d’un partage des risques".

Il a salué la présence de longue date de Marubeni, soulignant sa décision stratégique d’utiliser le Vietnam comme base opérationnelle clé. Il a salué la contribution de l’entreprise à la croissance socio-économique du Vietnam grâce aux transferts de technologie, à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes d’exportation et aux contributions fiscales.

Il a appelé Marubeni Corporation, l’un des principaux conglomérats japonais d’investissement et de commerce, à continuer de considérer le Vietnam comme une base stratégique et à poursuivre des projets audacieux et tournés vers l’avenir.

Partageant les récentes réformes administratives et les politiques innovantes du Vietnam, il s’est dit confiant que Marubeni Corporation et les autres investisseurs étrangers bénéficieraient de ces changements positifs.

Décrivant les liens entre le Vietnam et le Japon comme étant à leur apogée, il a souligné la complémentarité des deux économies, le Vietnam offrant une main-d’œuvre jeune et abondante et une position stratégique au cœur des marchés en forte croissance d’Asie du Sud-Est. Ces facteurs, a-t-il indiqué, offrent des opportunités majeures aux entreprises japonaises comme Marubeni Corporation.

Saluant le projet de Marubeni Corporation d’accroître sa présence d’investissement au Vietnam, il a déclaré que le Vietnam avait mis en place un cadre juridique et réglementaire viable pour les projets énergétiques de grande envergure, notamment le gaz naturel liquéfié et l’éolien offshore, et a confirmé que les obstacles juridiques entourant le projet de centrale au gaz Ô Môn. II avaient été levés.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de l’énergie, il a encouragé Marubeni à approfondir ses liens avec le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) afin de stimuler les exportations de charbon vers le Japon.

Il a également proposé une collaboration dans les domaines de l’agriculture, notamment l’élevage et l’élevage, ainsi que la valorisation, la transformation et l’exportation de produits vietnamiens de base comme le café, le riz et les produits alimentaires de qualité.

Soulignant le potentiel de développement industriel, le chef du gouvernement a suggéré des investissements dans des parcs industriels et des usines de fabrication de nouilles instantanées, de mochis et de produits pharmaceutiques destinés au marché intérieur et à l’exportation.

Il a également appelé Marubeni Corporation à contribuer à l’intégration des entreprises vietnamiennes dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale, tout en soutenant la formation professionnelle, la coopération technologique et la transformation numérique.

En réponse, le Pdg de Marubeni Corporation, Masayuki Omoto, a hautement apprécié les décisions stratégiques du Vietnam et l’amélioration constante de son climat des affaires. Il a notamment salué la rationalisation en cours de l’appareil administratif et la restructuration des limites administratives, affirmant que ces efforts amélioreraient l’efficacité opérationnelle, simplifieraient les procédures administratives et raccourciraient les processus d’octroi de licences et de prise de décision.

Saluant le maintien du statut de marché stratégique du Vietnam, il a déclaré que Marubeni Corporation s’engageait à contribuer davantage au développement du pays. Le groupe prévoit d’accroître sa présence sur le marché grâce à des investissements de qualité, notamment en mettant l’accent sur la formation des ressources humaines.

Parmi les principaux projets figurent la centrale à gaz Ô Môn II, le projet de GNL de Quang Ninh, des parcs éoliens et solaires, le parc industriel Amata City Halong, des usines de transformation de produits d’exportation et des projets de développement urbain intelligent à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

Il a indiqué que Marubeni poursuivra ses efforts pour déployer des projets concrets à forte valeur ajoutée dans les secteurs proposés par le Premier ministre.Marubeni a établi son bureau au Vietnam en 1991. Ses projets dans le pays emploient actuellement environ 7.500 Vietnamiens et génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ trois milliards de dollars.

À ce jour, Marubeni Vietnam a construit 11 centrales thermiques d’une capacité totale de 4.000 MW.

VNA/CVN