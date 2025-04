Diaspora

Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer célèbrent les 50 ans de la réunification nationale

Le camp d'été 2025, intitulé "Jeunes Vietnamiens d'outre-mer et jeunesse de la ville" et sous le thème "Itinéraire sur la terre du Sud", a officiellement débuté dans le cadre des célébrations solennelles du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.