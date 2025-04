Le Vietnam et l'Angola renforcent leur coopération

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a reçu, à Hô Chi Minh-Ville, mardi 29 avril, Jorge Inocencio Dombolo, membre du Bureau politique du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA).

Photo : VNA/CVN

La rencontre a eu lieu lors de la visite d'une délégation de haut niveau du MPLA au Vietnam pour assister à la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Au cours de la rencontre, Tran Cam Tu a souligné que la présence de partis politiques amis et frères du monde entier, en particulier de pays africains lointains, est une source de joie et d'encouragement pour le Parti, l'État et le peuple vietnamien pendant ces jours importants d'avril.

Il a souligné que cette visite du MPLA revêt une importance encore plus grande car elle marque le premier échange de délégations de haut niveau en 2025, année marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola.

Trân Câm Tu a souligné les relations traditionnelles, bonnes et amicales entre le Vietnam et l'Angola, établies avant même que les deux pays n'accèdent à leur indépendance nationale.

Il a réaffirmé que le PCV est disposé à travailler avec le MPLA pour renforcer la confiance politique, consolider l'amitié et approfondir les relations bilatérales dans de multiples domaines ayant du potentiel dans un avenir proche.

Pour sa part, Jorge Inocencio Dombolo a affirmé que, dans sa politique étrangère, l'Angola accorde une grande importance à l'amitié traditionnelle entre les deux partis et pays, et a exprimé son désir de voir les relations bilatérales s'approfondir avec des résultats concrets, conformément aux attentes des dirigeants et des peuples des deux nations.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les agences compétentes pour organiser des activités politiques, diplomatiques, économiques, commerciales et culturelles pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (12 novembre 2025).

VNA/CVN