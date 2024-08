Une délégation du Mouvement populaire de libération de l’Angola en visite au Vietnam

Lors de la rencontre, Luong Cuong a souligné que le Vietnam et l'Angola possédaient un grand potentiel pour développer leur coopération et appelé à mettre en œuvre efficacement les accords signés entre leurs pays.

De son côté, Manuel Domingos Augusto a affirmé sa volonté de s'inspirer de l'expérience du Vietnam pour développer son pays, assurer la justice sociale et renforcer le rôle et la position sur la scène internationale. Il a proposé que les deux Partis consolident leurs bonnes relations traditionnelles et promeuvent une coopération substantielle et élargie, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture et de l'éducation.

Dans la matinée du même jour, à Hanoï, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a eu un entretien avec Manuel Domingos Augusto.

Les deux parties sont convenues de resserrer les relations entre leurs Partis, créant ainsi une base politique solide pour promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

À cette occasion, Lê Hoài Trung et Manuel Domingos Augusto ont signé un accord de coopération entre le PCV et le MPLA pour la période 2024-2029, créant ainsi une base juridique pour approfondir la solidarité, l'amitié, la coopération entre les deux Partis, contribuant à rendre les relations entre les deux pays plus substantielles et efficaces, dans l’intérêt des deux peuples.

