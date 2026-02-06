Les couleurs éclatantes du printemps dans les jardins horticoles de Ninh Binh

À l’approche du Têt traditionnel, les jardins horticoles de Ninh Binh se parent de couleurs printanières éclatantes. Fleurs et plantes ornementales rivalisent de beauté tandis que les cultivateurs s’affairent à choyer chaque pot et chaque arbre, afin d’offrir au marché les plus belles productions pour les festivités du Nouvel An lunaire.

>> Le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon attire les foules à Ninh Binh

>> Vi Khê : le bonsaï au service de l’écotourisme

>> La floraison précoce des pêchers donne ombrage aux horticulteurs à Ninh Binh

Photo: VNA/CVN

Au-delà de leur valeur esthétique, ces activités permettent d’améliorer sensiblement les revenus des producteurs, de préserver des variétés traditionnelles et d’ouvrir de nouvelles perspectives grâce au tourisme d’expérience, en valorisant les produits agricoles locaux.

À la veille du Têt, l’effervescence gagne les villages spécialisés dans les métiers traditionnels. Dans les villages de kumquats et de fleurs, les agriculteurs entrent dans la période la plus intense de l’année, concentrés sur les dernières étapes avant la mise en vente. Le village de kumquats de Nam Phong, situé dans le quartier de Vi Khe, figure parmi les plus réputés de la province. Regroupant environ 1.200 foyers, il tire de cette activité une source de revenus nettement supérieure aux cultures traditionnelles, avec des recettes pouvant dépasser 60 millions de dongs pour une superficie de 360 m².

Dans les villages horticoles tels que Hong Ha, Phu Van ou Thiên Truong, l’ambiance est tout aussi animée. Chrysanthèmes, lys, roses ou glaïeuls, plantés dès le dixième mois lunaire, s’épanouissent aujourd’hui dans des jardins multicolores soigneusement aménagés, attirant de nombreux visiteurs venus admirer les fleurs et immortaliser l’atmosphère festive.

À Ninh Phuc, dans le quartier de Dong Hoa Lu, la culture florale s’étend sur près de 15 hectares. Le recours accru aux avancées scientifiques et techniques - films plastiques, systèmes d’irrigation économes en eau, serres, filets de protection - permet aux agriculteurs de mieux maîtriser la floraison et d’améliorer la qualité des produits. Le chrysanthème jaune de la coopérative floricole locale a d’ailleurs obtenu la certification OCOP trois étoiles.

L’animation des jardins de Ninh Binh en cette fin d’année ne traduit pas seulement la préparation d’un Têt chaleureux et prospère : elle témoigne également de la vitalité des métiers traditionnels, de l’ardeur au travail des agriculteurs et d’un fort esprit communautaire.

VNA/CVN