Vietnam - Turquie : la communauté vietnamienne mobilisée et soutenue

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

>> Le président de l’AN du Vietnam rencontre le secrétaire général de l’UIP

>> Le président de l’AN du Vietnam reçoit la vice-présidente de l’AN du Laos en Turquie

>> Trân Thanh Mân s'entretient avec le président du Parlement de Turquie

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et de ses activités bilatérales en Turquie, le 17 avril au soir (heure locale), le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré dans la soirée du 17 avril le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne en Turquie.

Dans une atmosphère chaleureuse, il a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ses meilleurs vœux au personnel de la mission diplomatique et aux Vietnamiens résidant en Turquie. Il a également transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que des hauts dirigeants vietnamiens à l’ensemble de la communauté.

Évoquant la situation nationale, il a souligné que, malgré les difficultés en 2025, le Vietnam avait enregistré des résultats remarquables dans de nombreux domaines. Il a également informé la communauté des jalons importants du pays, notamment l’organisation réussie du XIVe Congrès national du Parti et les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Il a mis en avant l’adoption de lois importantes, en particulier dans les domaines de l’état civil, du foncier, du logement et de l’immobilier, visant à faciliter les investissements et les activités économiques des Vietnamiens d’outre-mer au Vietnam.

Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Il a demandé à l’ambassade du Vietnam en Turquie de continuer à soutenir la communauté et contribuer à promouvoir les investissements bilatéraux.

Selon l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Hà, la communauté vietnamienne dans ce pays compte environ 200 personnes. Représentant la communauté, Luu Thai Hung, membre du Comité de liaison, a affirmé que les Vietnamiens en Turquie respectent la loi du pays d’accueil et font preuve de solidarité.

VNA/CVN