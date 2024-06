Vietnam et Indonésie visent le commerce bilatéral de 18 milliards d'USD d’ici 2028

Appréciant la coopération entre les deux organes législatifs au cours des dernières années, Trân Thanh Mân a déclaré que les deux parties partageaient leurs expériences en matière de travail législatif, de création d’un couloir juridique pour promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines. Dans le cadre multilatéral, les deux pays se coordonnent et se soutiennent également étroitement lors des forums internationaux et régionaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN, du Conseil interparlementaire de l'ASEAN et des Nations unies.

Trân Thanh Mân a proposé que, dans les temps à venir, les deux parties se coopèrent dans la mise en œuvre de l'accord de coopération économique ; s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d’ici 2028.

Les deux parties promeuvent la mise en œuvre efficace du protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la pêche (signé en janvier 2024) afin de renforcer la coopération dans ce domaine, l’aquaculture, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le dirigeant vietnamien a souhaité que les deux parties renforcent davantage les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux ; renforcent la coopération, le partage d'expériences entre les deux organes législatifs, notamment entre les commissions, les groupes de parlementaires, les femmes et les jeunes parlementaires.

Le vice-président du Conseil des représentants régionaux d'Indonésie, H. Mahyudin, a affirmé que la coopération interparlementaire constituait une base solide et le meilleur moyen de renforcer les relations bilatérales et d'élargir le partenariat stratégique entre les deux pays. La rencontre d'aujourd'hui contribuera à créer une synergie, à améliorer l'efficacité de la coopération entre les organes législatifs des deux pays et à contribuer aux relations bilatérales.

Il a souhaité que les deux pays se tiennent côte à côte et se coopèrent étroitement pour surmonter les défis de la région et du monde.

En accord avec l'opinion du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, sur la nécessité de porter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD d'ici 2028, le dirigeant indonésien a déclaré que les deux parties devaient concrétiser leurs objectifs pour accroître leur compétitivité dans la région, notamment dans l’économie numérique et les énergies renouvelables ; créer des conditions et des couloirs juridiques permettant aux entreprises des deux pays de se développer ensemble.

VNA/CVN