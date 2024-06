Le président Tô Lâm rencontre des dignitaires religieux

La rencontre a vu la participation de dirigeants et dignitaires de 45 organisations religieuses appartenant à 16 religions reconnues par le Parti et l'État.

Selon un rapport présenté lors de l’événement par le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, ces dernières années, avec l'attention du Parti et de l'État, les organisations religieuses et la grande majorité des religieux au Vietnam ont toujours promu la tradition du patriotisme et la grande union nationale, apportant ainsi une contribution importante au processus de développement et de la défense de la Patrie.

Lors de la réunion, les représentants des religions ont présenté leurs activités pratiques et leurs contributions à la société, exprimé leur confiance dans la direction du Parti et de l'État, ainsi que dans le développement du pays dans les temps à venir.

Le président Tô Lâm a transmis les salutations du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux dirigeants et dignitaires des organisations religieuses ainsi qu'à tous les religieux et religieuses du pays.

Affirmant les contributions des organisations religieuses et leurs dignitaires à la grande union nationale et aux réalisations du pays, le chef de l’État a réaffirmé que le Parti et l'État respectaient toujours le droit des citoyens à la liberté de croyance et de religion.

Le Parti et l'État veillent toujours à créer les conditions permettant d’assurer les activités religieuses normales des religieux et encouragent leurs contributions au développement national pour rendre le Vietnam de plus en plus prospère et puissant, a-t-il souligné.

Le président s’est déclaré convaincu que les organisations religieuses, les dignitaires et les religieux promouvraient mieux les valeurs de l'éthique religieuse, continueraient à accompagner la nation et contribueraient activement au développement et à la défense de la Patrie socialiste.

Il a demandé au Front de la Patrie et aux organes compétents à tous les niveaux de mettre effectivement en œuvre les directives et politiques du Parti et de l'État en matière de religions et d'union nationale, de créer les conditions permettant aux religions de mener leurs activités conformément à la loi, afin de créer un environnement stable et sain pour les activités religieuses...

